Dwuletni Józef zginął przygnieciony komodą. IKEA zapłaci 174 mln zł jego rodzicom

O wyroku w sprawie poinformował „The Washington Post”. IKEA zapłaci 46 mln dolarów, czyli ponad 174 mln zł, Craigowi i Joleen Dudek, którzy pozwali szwedzkiego giganta. Jest to wynik ugody firmy z rodzicami dwuletniego Jozefa, który zginął w 2017 roku przygnieciony komodą Malm. Sprawa nie jest precedensem, ponieważ w 2016 roku koncern zapłacił 50 mln dolarów trzem pozywającym go rodzinom, których dzieci zginęły w podobnych okolicznościach. To, co nietypowe dla tej sprawy to wysoka kwota, jaką otrzyma jedna rodzina, a nie grupa osób.

Zawiodła komunikacja?

Przedstawiciele rodziny Dudków mieszkającej w kalifornijskim Buena Park argumentowali, że IKEA zaniedbała poinformowanie Craiga i Joleen o możliwych konsekwencjach związanych z użytkowaniem mebla. Już w 2016 roku Komisja ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich poinformowała o czterech zgonach dzieci związanych ze wspomnianymi komodami. Wówczas szwedzka firma wyliczyła, że defekt może dotyczyć blisko 17,3 mln mebli. Konsumenci otrzymali możliwość otrzymania zwrotu pieniędzy lub specjalnego zestawu do mocowania komód przy ścianie. Ta informacja nie dotarła jednak do wszystkich rodzin, w tym do wspomnianych Dudków, a przedstawiciele firmy nie kontaktowali się osobiście z osobami, które kupiły takie komody.

IKEA po ogłoszeniu informacji o zawartym porozumieniu wydała oświadczenie, w którym podkreśliła, że „chociaż żadna ugoda nie może cofnąć tragicznych wydarzeń, które nas tu przywiodły, to ze względu na rodzinę oraz wszystkich zaangażowanych jest wdzięczna, że spór został rozstrzygnięty” . „Pozostajemy zaangażowani w proaktywną oraz wspólną pracę nad rozwiązaniem tego bardzo ważnego problemu dotyczącego bezpieczeństwa w domach” – dodano.

