Alarmujący raport JP Morgan. „Jeśli rasa ludzka ma przetrwać, coś musi się zmienić”

Raport, którego umówienie publikuje telewizja BBC na swoim portalu internetowym, został przygotowany przez ekonomistów jednego z największych holdingów finansowych na świecie, Davida Mackie'ego i Jessicę Murray. Bank, który w przeszłości krytykowany był m.in. za inwestycje w paliwa kopalne, przekonuje, że publikacja to wynik prac niezależnego zespołu, wyłączonego ze struktury firmy.

BBC podkreśla, że choć ostrzeżenia przed zagrożeniami wynikającymi ze zmian klimatu pojawiały się już w raportach instytucji finansowych, to dokument opracowany na zlecenie JP Morgan utrzymany jest w niezwykle ostrym tonie. – Nie możemy wykluczyć katastrofalnych skutków, gdzie zagrożone będzie życie ludzkie takie, jakim je znamy – ostrzegają David Mackie i Jessica Murray.

Zagrożenia

W raporcie podkreślono m.in., że emisja dwutlenku węgla w nadchodzących dekadach „będzie wpływać na klimat przez stulecia w sposób, który będzie prawdopodobnie nieodwracalny” . Jego autorzy alarmują, że działania na rzecz zapobiegania niekorzystnym zmianom klimatu powinny być motywowane „prawdopodobieństwem ekstremalnych zdarzeń” .

Ekonomiści wskazują, że zmiany klimatu mogą mieć wpływ na wzrost gospodarczy, rynki, zdrowie, czy długość życia ludzi. Eksperci ostrzegają przed skutkami takimi jak masowe migracje, wojny, głód, zmniejszenie różnorodności biologicznej czy wręcz masowe wymieranie całych gatunków.

Jak im zapobiegać?

W raporcie znajdują się też wnioski na temat działań, które powinny zostać podjęte, by spowolnić niekorzystne tendencje. Chodzi m.in. o wprowadzenie zeroemisyjności do 2050 roku, co miałoby zostać osiągnięte przez nałożenie globalnego podatku. „Jeśli rasa ludzka ma przetrwać, coś będzie musiało się w pewnym momencie zmienić” – twierdzą eksperci.

