Orlen produkuje płyn do dezynfekcji rąk. Pierwsza partia gotowa

Pierwsza partia płynu do dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym jest już w drodze do Agencji Rezerw Materiałowych. W obliczu nadzwyczajnej sytuacji nasz zakład Orlen Oil w Jedliczu angażuje wszelkie dostępne środki by zmaksymalizować poziom produkcji – napisał w piątek 13 marca na Twitterze prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Przypomnijmy, że plany są takie, że w ciągu dwóch tygodni na rynek trafi 1 mln litrów produktu. Przełączenie produkcji w Jelczu to odpowiedź na działania Ministerstwa Zdrowia, związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce. W pierwszej kolejności w płyn antywirusowy zostaną zaopatrzone instytucje publiczne. Płyn dezynfekujący będzie też dostępny w sieci stacji paliw Orlen, czyli na ok. 1800 obiektach w całej Polsce.

– Wykorzystujemy możliwości techniczne firmy, aby włączyć się działania związane z ochroną przed koronawirusem. Chcemy jak najszybciej odpowiedzieć na oczekiwania Polaków i zwiększyć ich bezpieczeństwo – mówił prezes Daniel Obajtek.

