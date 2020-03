10 proc. z zakładów Totalizatora Sportowego trafi na rzecz walki z koronawirusem

„Totalizator Sportowy we współpracy z MAP zrobił kolejny ważny krok. Od dziś 10 proc. ze sprzedaży wszystkich zakładów i losów zawieranych na lotto.pl, wesprze walkę z koronawirusem i jego skutkami” – czytamy na Twitterze Ministerstwa Aktywów Państwowych.

MAP poinformowało, że kolejnym sposobem na wsparcie przez obywateli walki z pandemią COVID-19 jest kupno zakładów oferowanych przez Totalizator Sportowy. Jednocześnie warto zauważyć, że resort namawia do korzystania z możliwości kupna zakładów w internecie.

– Totalizator Sportowy udowadnia, że możemy wygrać wszyscy - dziś z samym koronawirusem, jutro ze skutkami epidemii. Tak szerokie wsparcie to warunek czasu walki z chorobą, ale i kwestia odpowiedzialności spółki wobec jej klientów – powiedział wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Wsparcie dla szpitali

26 marca spółka poinormowała również, że przekaże 90 samochodów na rzecz potrzebujących szpitali oraz za pośrednictwem Fundacji darowiznę w wysokości 4 mln zł na walkę z epidemią koronawirusa. Wsparcie trafi do 6 szpitali: MEGREZ Spółka z o.o. w Tychach, Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie, Tomaszowskiego Centrum Zdrowia w Tomaszowie Mazowieckim, Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie, Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu i Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku.

Na liście zakupów Fundacji znalazły się: środki ochrony osobistej (kombinezony, fartuchy, maski, przyłbice, okulary ochronne), kardiomonitory, pulsoksymetry, aparaty USG, respiratory, defibrylatory, wideolaryngoskopy, ssaki elektryczne, holtery, analizatory parametrów krytycznych, nerki do dializ, worki ambulatoryjne, kardiomonitory, urządzenia do plazmowego oczyszczania powietrza, urządzenia do dezynfekcji i ambulanse specjalistyczne.

