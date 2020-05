Jak epidemia zmienia branżę przesyłek kurierskich?

Według głównych graczy w branży, biznesowi pomagają między innymi technologie, które optymalizują procesy sortowania i doręczania. – Nowe technologie zupełnie zmieniły oblicze branży logistycznej. Tam, gdzie kiedyś globalne firmy z tego sektora musiały liczyć na łut szczęścia i własną intuicję, teraz mogą korzystać z pomocy inteligentnych asystentów, dostarczających konkretnych informacji – komentuje Agnieszka Błaś, dyrektor ds. operacji w DHL Express. – Dziś standardem jest możliwość monitorowania drogi danego towaru od A do Z czy sprawne przewidywanie oraz reagowanie na potencjalne problemy.

To przykłady zaawansowanych technologii, które usprawniają operacje logistyczne przede wszystkim w trudnych czasach:

Internet Rzeczy

NFC, kody QR czy usługi chmurowe to technologie dobrze znane konsumentom, którzy korzystają z nich na co dzień. W logistyce również odgrywają ważną rolę. W połączeniu z możliwościami Internetu Rzeczy, umożliwiają łatwą wymianę informacji między wieloma jednostkami operacyjnymi na całym świecie. Dzięki temu możliwe jest np. sprawne ustalenie, gdzie w danym momencie znajduje się paczka, a także podzielenie się tą informacją z klientem za pośrednictwem specjalnego interfejsu.

Monitorowanie przesyłki jest szczególnie istotne w sytuacjach, w których musi ona dotrzeć na miejsce sprawnie. Przykładowo, w ostatnich tygodniach znacznie wzrósł wolumen międzynarodowych przesyłek zawierających artykuły higieniczne czy medyczne, gdzie czas dostawy ma szczególne znaczenie. Zwiększa się również liczba paczek e-commerce’owych. Dane o przesyłkach oraz same przesyłki od firm sprzedających w sieci są przekazywane między różnymi punktami 20 razy częściej niż w handlu tradycyjnym, m.in. między producentem a magazynami, między centrami logistyki, a „ostatnią milą”, nie wspominając już o potencjalnych zwrotach. Tak wieloetapowa droga pojedynczej przesyłki wymaga koordynacji między wieloma obiektami, działami i narzędziami.

Technologie oparte na Internet of Things nie przestają się rozwijać – już kilka lat temu amerykańska firma doradcza McKinsey & Company szacowała, że do końca 2025 roku wartość globalnego rynku Internetu Rzeczy ma wynieść nawet do 11,1 bilionów dolarów rocznie. W procesach logistycznych szczególną rolę będzie odgrywać jeden z odłamów IoT – Przemysłowy Internet Rzeczy, który umożliwia zespołom logistycznym sprawniejsze zarządzanie przepływem materiałów i surowców, ograniczając konieczność przechowywania ich większej liczby. W zależności od firmy i branży, IIoT może pomóc w zmniejszeniu poziomu zapasów magazynowych nawet o 36 procent.

Sztuczna Inteligencja

Obiekty i przedmioty komunikujące się ze sobą w ramach technologii Internetu Rzeczy przesyłają między sobą setki tysięcy gigabajtów kompleksowych danych o różnych aspektach operacji logistycznych. Z pomocą Sztucznej Inteligencji analitycy są w stanie zwrócić uwagę na wyłaniające się z nich wzory czy modele zachowania, do których można dostosować strategię działania firmy.

To z kolei przekłada się np. na automatyzację procesów, m.in. dzięki algorytmom działającym w chmurze czy robotom wspierającym działania jednostek operacyjnych. Sprzyja to optymalizacji kosztów i zasobów przeznaczanych na obsługę pojedynczej paczki.

Przykładem takiej technologii w logistyce są „digital twins”. Cyfrowe bliźniaki to wirtualne kopie realnych procesów, które symulują ich rzeczywisty przebieg. W ten sposób analitycy mogą przyglądać się różnym zjawiskom, znajdując obszary wymagające potencjalnego usprawnienia – a jednocześnie nie eksperymentują na „żywym organizmie”.

Aplikacje dla nadawców i adresatów

Wdrażanie kompleksowych technologii prowadzi do prostych korzyści dla użytkowników, takich jak m.in. możliwość korzystania z aplikacji, ułatwiających nadanie czy odbiór towaru. Jedne umożliwiają dostęp do uproszczonego i przyśpieszonego procesu nadawania międzynarodowych przesyłek, a także dają bezproblemowy dostęp do informacji o klientach. Z kolei inne, jak On Demand Delivery, pozwalają odbiorcy na sprawne przekierowanie paczki na inny adres, zmianę godziny lub terminu jej odbioru, a także sposobu dostawy.

Jak oceniają eksperci, wykorzystanie nowych technologii przekłada się na konkretne korzyści. Wdrażanie idei cyfrowej transformacji może wygenerować w branży logistycznej do 2025 roku korzyści dla uczestników rynku na całym świecie o wartości nawet 1,5 bilionów dolarów. To także oszczędności dla społeczeństwa na poziomie ok. 2,4 bilionów dolarów w formie zredukowanych emisji, mniejszego zagęszczenia ruchu czy korzystniejszych cen usług lub towarów.

