Powstała prawnicza „tarcza antykryzysowa”. To apka dla pogubionych w nowych przepisach, darmowa

Pomoc szczególnie potrzebna jest przedsiębiorcom, którzy chcą jak najpełniej i jak najskuteczniej skorzystać z osłonowych działań rządu, skrytych za tarczami antykryzysowymi 1.0, 2.0, 3.0 i wreszcie – nadchodzącą – 4.0 (przegłosował ją już Senat).

Najczęściej szukamy pomocy w internecie. Teraz będzie ją zdecydowanie łatwiej znaleźć oraz prosto z niej skorzystać. I do tego bezpłatnie. Już sama numeracja tarcz antykryzysowych, powstałych w zaledwie kilka tygodni, a rozbudowanych o szereg aktów wykonawczych i formalnych procedur, potwierdza dynamikę zmian, przez które muszą przebrnąć przedsiębiorcy.

Nowa aplikacja na czas pandemii

Najlepszym dla nich rozwiązaniem jest digitalizacja usług prawnych. Ten proces zaczyna się w Polsce rodzić. Być może milowym krokiem w jego rozwoju okaże się aplikacja „Allex”, która właśnie wystartowała. Jest ona efektem połączenia prawniczego doświadczenia uznanej krakowskiej kancelarii Bogdan Chudoba Adwokaci Doradcy Podatkowi z praktyczną wiedzą o przedsiębiorczości Holdingu 1.

Aplikacja „Allex” zawiera bardzo precyzyjne poradniki, podpowiedzi, formularze i instrukcje krok po kroku, które stanowią pomoc prawną dla wszystkich, których dotyczy rządowe wsparcie – od osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, przez mikroprzedsiębiorców, po duże spółki kapitałowe.

– Wiemy, jak bardzo wszyscy aktywni uczestnicy życia gospodarczego potrzebują teraz fachowego wsparcia, więc całym zespołem takim wsparciem służymy – mówi Bogdan Chudoba. – Pro publico bono, co pozwolę sobie mocno podkreślić, bo mimo że aplikacja jest przedsięwzięciem komercyjnym, to – rozumiejąc sytuację przedsiębiorców – założyciele „Allexa” zdecydowali o udostępnieniu najbardziej potrzebnego teraz bogatego pakietu informacji antykryzysowych absolutnie za darmo.

Prawnicy za darmo

Dostęp do działu „COVID-19” aplikacji „Allex” jest bezpłatny. Bezwarunkowo. Użytkownicy aplikacji mogą korzystać ze wszystkich funkcjonalności i dobrodziejstw programu. A są to między innymi: pełne i na bieżąco aktualizowane informacje dotyczące wszystkich elementów tarcz antykryzysowych, ilustrowane poradniki krok po kroku, formularze wniosków, możliwość delegowania zadań współpracownikom, archiwum informacji z intuicyjną wyszukiwarką i oczywiście dostęp do aktów prawnych w pełnym brzmieniu.

W apce „Allexa” przedsiębiorców czekają także informacje regionalne, choćby o różnych dla poszczególnych województw ścieżkach ubiegania się o dofinansowanie unijne, a nawet lokalne. Na przykład najemcy lokali w Warszawie dowiedzą się, na jakich zasadach mogą skorzystać z obniżki czynszów, a przedsiębiorcy z woj. małopolskiego – jak otrzymać bony rekompensacyjne od tamtejszego Centrum Przedsiębiorczości.

Osoby korzystające z aplikacji mogą precyzyjnie dobrać zakres informacji. Wystarczy, że przy rejestracji nie tylko wybiorą interesującą ich branżę, ale podadzą też swoje stanowisko w firmie, jej wielkość oraz obszar zainteresowań. Na podstawie tych informacji algorytm aplikacji „Allex” będzie dopasowywał treści nie tylko do branży, ale też na przykład do potrzeb głównej księgowej spółki kapitałowej albo do zakresu ważnego dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Algorytm „Allexa” nie zalewa morzem informacji, ale precyzyjnie podsuwa najaktualniejsze wersje zmienianych przepisów.

Biznesmeni łakną informacji

Jak bardzo przedsiębiorcom potrzebna jest informacja i pomoc dotycząca tarcz antykryzysowych, dowiodła popularność specjalnej strony internetowej uruchomionej przez zespół „Allexa” oraz ruch w mediach społecznościowych. – Podjęliśmy decyzję o uruchomieniu takiej komunikacji, aby jak najszybciej odpowiedzieć na prawdziwy głód informacji – wyjaśnia Bogdan Chudoba. Była to też dla zespołu znakomita okazja do bliższego poznania potrzeb użytkowników i zdobycia doświadczeń w spełnianiu ich oczekiwań dotyczących zakresu informacji. – Osiągnięta popularność witryny – mierzona liczbą czytelników, spędzonym na niej czasem, udostępnieniami, interakcjami, w tym komentarzami na fanpage’u i kierowanymi do nas zapytaniami – potwierdza, że była to decyzja słuszna – ocenia Magdalena Prendota, dyrektor operacyjny „Allexa”.

Najliczniejszą dotąd grupą korzystającą z „Allexa” są osoby prowadzące jednoosobową działalność. Stanowią one 39 proc. użytkowników. Zaraz po nich są przedstawiciele sektora MSP (małych i średnich przedsiębiorstw). Znacząca jest grupa osób prowadzących biura rachunkowe. 80 proc. użytkowników korzysta z witryny za pośrednictwem urządzeń mobilnych.

– Mikro i małe przedsiębiorstwa najbardziej potrzebują porady prawnej online, ponieważ najczęściej po prostu nie mogą sobie pozwolić na indywidualne usługi kancelarii. Już niebawem prawnik w smartfonie stanie się faktem i normą – mówi Magdalena Prendota.

Szersze niż tarcza antykryzysowa korzystanie z aplikacji „Allex”, w tym także z informacji branżowych, kosztuje – w miesięcznym abonamencie – 20 zł. Za technologiczną stronę aplikacji odpowiada firma Amnis Code.