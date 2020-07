Rozczłonkowane zwłoki 33-letniego milionera w apartamencie w Nowym Jorku. Obok piła spalinowa

Policja z Nowego Jorku potwierdziła, że we wtorek późnym wieczorem w apartamencie na Manhattanie znalezione zostało ciało mężczyzny. Źródła CNN informują, że zmarły to Fahim Saleh, dyrektor generalny Gokady, nigeryjskiej firmy oferującej motocykle do wynajmu za pośrednictwem aplikacji.

Z zabezpieczonych nagrań monitoringu wynika, że Saleh ostatnio widziany był w poniedziałek wieczorem, gdy wsiadał do windy prowadzącej do jego apartamentu. Na nagraniu widać też wchodzącego za przedsiębiorcą mężczyznę ubranego na czarno. Śledczy podejrzewają, że to on może stać za zabójstwem Saleha, szczególnie że na filmie widać przepychankę między nimi.

Według wstępnych ustaleń napastnik miał wedrzeć się do mieszkania przedsiębiorcy i tam go zaatakować. Po pewnym czasie do apartamentu przyszła siostra mężczyzny, by sprawdzić, czy wszystko u niego w porządku. Tam zastała makabryczny widok. Zwłoki Saleha były rozczłonkowane, a sprawca posłużył się prawdopodobnie piłą mechaniczną, którą znaleziono na miejscu zbrodni. Tułów mężczyzny leżał w okolicach salonu. W osobnych workach schowane były jego głowa i ręce. Śledczy zakładają, że wizyta krewnej przeszkodziła zabójcy w zacieraniu śladów. Sekcja wykazała, że ofiara zmarła od ran kłutych. Na razie nie ma oficjalnej hipotezy dotyczącej przyczyn zabójstwa.

33-letni milioner

Śmierć biznesmena potwierdzono na profilu jego firmy Gokada na Twitterze. „Fahim był świetnym liderem, stanowił inspirację i był dla nas wszystkich przewodnikiem” – czytamy. Założona w 2018 roku w Nigerii spółka zatrudniała blisko 800 kierowców, ale wpadła w kłopoty na początku roku, kiedy to w największym mieście kraju, Lagos, wprowadzono zakaz komercyjnego wynajmu motocykli.

Najnowsze biznesowe dziecko Fahima Saleha, venture capital Adventure Capital, działał w podobnej branży – inwestycji w start-upy z branży share-drive w Bangladeszu czy Kolumbii. Sleh pierwszych poważnych pieniędzy dorobił się już jako nastolatek. Jeszcze w liceum założył stronę internetową PrankDial.com z nagranymi rozmowami telefonicznymi. W 2018 roku informował, że zarobił na tym około 10 mln dolarów.