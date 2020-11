Dramatyczny apel właścicieli punktu z rurkami w Warszawie. Gigantyczny odzew!

„Jesteście z nami od 1958 roku, kiedy to dziadek Kostek wymyślił, że zamiast pączków będzie sprzedawał rurki z bitą śmietaną, potem długo opracowywał ciasto i w końcu przerobił starą maszynę do ubijania masła i zaczął używać jej do nabijania śmietaną chrupiących rurek” – napisały osoby administrujące konto „Rurki z Bitą Śmietaną Rondo Wiatraczna” na Facebooku.

W dalszej części wpisu poinformowano, że firma przetrwała „okropne czasy PRL-u”. „Byliście z nami, kiedy zmieniał się ustrój, zaznaczaliście, że jesteśmy dla Was ważni. Kilka lat temu, kiedy zawisło nad nami widmo wyburzenia pawilonów, walczyliście o nas jak lwy i udało się wszystko odroczyć” – podano.

Rurki z bitą śmietaną z Ronda Wiatraczna. Ogromny odzew na apel właścicieli

Właściciele punktu cukierniczego zwrócili się do internautów z prośbą o pomoc, która jest niezbędna, po tym, jak na ich firmie piętno odcisnęła epidemia koronawirusa.

„Wszyscy przedsiębiorcy liczą straty i nie zanosi się na to, by było lepiej. Nasze rodzinne, tradycyjne przedsiębiorstwo ledwo dyszy. Zakaz spożywania posiłków na ulicy wbił nam nóż prosto w serce i mimo prób wyjścia z sytuacji obronną ręką, dodawano kolejne obostrzenia. Niestety grozi nam bankructwo” – napisano.

Zaapelowano także, aby wspierać lokalne przedsiębiorstwa i podkreślono, że rurki są obecnie zawijane w paczki, a gofry w specjalne pojemniki. Po pewnym czasie wpis został edytowany. „Zalewa nas masa dobra” – czytamy. Odzew po apelu wystosowanym w mediach społecznościowych jest ogromny, o czym świadczą kolejki klientów, którzy ustawiają się, aby kupić słodkości.

