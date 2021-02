Jeff Bezos rezygnuje! Oddaje fotel szefa Amazona

W trzecim kwartale 2021 r. Jeffa Bezosa na stanowisku CEO Amazona ma zastąpić Andy Jassy. W oświadczeniu można przeczytać, że po rezygnacji z szefowania Amazonowi jeden z najbogatszych ludzi na świecie (bądź najbogatszy, jeśli przyjąć, że Elon Musk wyprzedził go chwilowo - red.) zamierza skupić się na „nowych produktach i inicjatywach” .

Początki kariery Jeffa Bezosa

Kariera Jeffa Bezosa rozpoczęła się w 1986 r., kiedy to ukończył Princeton University, gdzie studiował elektrotechnikę i informatykę. Po studiach dostał propozycje pracy m.in. w firmach Intel, Bell Labs i Andersen Consulting. Początkowo pracował w firmie zajmującej się technikami finansowymi Fintel, później został product managerem w Bankers Trust. W 1990 zaczął pracę w nowojorskim funduszu hedgingowym D. E. Shaw & Co. Tam poznał swoją przyszłą żonę MacKenzie Tuttle.

Jeff Bezos założył Amazon

Pod koniec 1993 r. Jeff Bezos postanowił założyć internetową księgarnię. W 1994 r. zrezygnował z pracy w D. E. Shaw & Co. i przeprowadził się do Seattle.

Internetowa księgarnia początkowo miała się nazywać Cadabra. Później Jeff Bezos zmienił jednak jej nazwę na Amazon na cześć największej na świecie rzeki Amazonki – planował bowiem, że jego sklep stanie się największą księgarnią na świecie. Ważne dla niego było także to, że na listach ułożonych alfabetycznie Amazon znalazłby się blisko początku.

Sklep wystartował w lipcu 1995 r. Początkowo Amazon sprzedawał tylko książki. W 1998 r. Jeff Bezos rozszerzył ofertę o muzykę i filmy.

W listopadzie 2007 r. na rynku pojawił się Amazon Kindle – przenośne urządzenie do czytania e-booków i e-gazet.

Blue Origin Jeffa Bezosa

W 2000 r. Jeff Bezos założył przedsiębiorstwo przemysłu kosmicznego – Blue Origin. Jego celem jest zaprojektowanie i budowa systemów załogowego transportu suborbitalnego i orbitalnego.

Istnienie Blue Origin było trzymane w tajemnicy do 2003 r., kiedy to Bezos zaczął kupować w Teksasie ziemię, na której miało powstać stanowisko startowe.

Przedsiębiorstwo zbudowało statek kosmiczny pionowego startu i lądowania New Shephard. Pierwszy lot testowy odbył on 29 kwietnia 2015 r. Blue Origin pracuje też nad statkiem orbitalnym New Glenn.

W kwietniu 2019 r. firma Blue Origin miała ponad 2000 pracowników.

Jeff Bezos kupił „The Washington Post”

Jeff Bezos 5 sierpnia 2013 r. ogłosił, że kupuje „The Washington Post” za 250 mln dolarów. Transakcja została sfinalizowana 1 października 2013 r. „Washington Post” to największa i najstarsza gazeta codzienna w Waszyngtonie w USA, ukazująca się od 1977 r.

Ile pieniędzy ma Jeff Bezos?

Jeff Bezos został milionerem w 1997 r. W 1999 r. miał już 10 mld dolarów, a w 2002 r. jego majątek zmalał do 1,5 mld dolarów. W 2010 r. znalazł się na 43. miejscu zestawienia najbogatszych ludzi wg „Forbesa”. Miał wtedy 12,6 mld dolarów.

Majątek Bezosa po raz pierwszy przekroczył 100 mld dolarów 24 listopada 2017 r. 6 marca 2018 r. założyciel Amazona z 112 mld dolarów oficjalnie został najbogatszym człowiekiem na świecie. Pokonał Billa Gatesa, który miał wtedy 90 mld dolarów, a także Warrena Buffetta z 84 mld dolarów.

Według szacunków z października 2020 roku, kiedy to Jeff Bezos uznawany był za najbogatszego człowieka na świecie, jego majątek wynosił około 190 mld dolarów. Na początku stycznia pojawiły się głosy, że wyprzedził go Elon Musk, który zyskiwał wówczas m.in. na akcjach Tesli.

Rozwód Jeffa Bezosa

Jeff i MacKenzie Bezos poznali się w 1992 r., kiedy oboje pracowali w funduszu hedgingowym D. E. Shaw. Pobrali się rok później. Mają czworo dzieci: trzech synów i córkę adoptowaną z Chin.

9 stycznia 2019 r. Jeff i MacKenzie ogłosili, że się rozwodzą. Zgodnie z prawem w stanie Waszyngton MacKenzie mogła dostać połowę majątku Bezosa. Stałaby się wtedy najbogatszą kobietą na świecie. Małżonkowie doszli jednak do porozumienia – MacKenzie dostała akcje Amazona o wartości ok. 38 mld dolarów.