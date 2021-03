Volkswagen przechodzi rebranding. W USA stał się Voltswagenem

30 marca w serwisach społecznościowych można było znaleźć „Voltswagena”, a nie Volkswagena. Jak się szybko okazało, nie było to żadne włamanie a świadome działanie koncernu, a właściwie jego amerykańskiej odnogi. Volkswagen Group of America zdecydowała o rebrandingu właśnie w USA i samochody tej marki będą już funkcjonowały jako Voltswagen.

„Wiemy, 66 lat, to wiek niezwykły na to, by zmieniać swoje imię, ale zawsze byliśmy młodzi duchem. Przedstawiamy Voltswagena. Podobny do Volkswagena, ale z odnowionym nastawieniem na jazdę autem elektrycznym. Zaczynając od naszego całkowicie elektrycznego SUV-a ID.4, dostępnego od dzisiaj” – głosi komunikat koncernu na Twitterze. Wspomniane we wpisie 66 lat to nawiązanie do czasu, który upłynął od pojawienia się niemieckiego Volkswagena w USA (debiut to rok 1955).

Voltswagen debiutuje z ID.4

Zmiana nazwy to jeden z elementów promocyjnych nowego SUV-a ID.4, który zadebiutował na rynku amerykańskim. Sam logotyp Volkswagena pozostaje niezmieniony, natomiast w materiałach promocyjnych linia elektrycznych aut produkowana jako Voltswagen będzie mieć jedynie jasnoniebieskie tło (w miejsce klasycznego ciemnoniebieskiego). Co warte zaznaczenia, jako Voltswagen sprzedawane będą tylko samochody z linii elektrycznej.

Na razie wiadomo jedynie, że zmiana nazwy marki obejmie jedynie Stany Zjednoczone, tam w salonach będzie „królował” Voltswagen. Nie padły zapowiedzi, by marka planowała podobny ruch na rynku europejskim.

Czytaj też:

Gigafabryka Volkswagena stanie w Polsce? Jest na to szansa