Prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło rezygnuje ze stanowiska

PKO Bank Polski poinformował 11 maja, że tego dnia prezes Zbigniew Jagiełło złożył pismo w sprawie rezygnacji z funkcji prezesa. „Pan Zbigniew Jagiełło złożył ze skutkiem na datę przyszłą, tj. z upływem dnia zamknięcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zwołanego na dzień 7 czerwca 2021 r., rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Banku, jak również ze składu Zarządu Banku” – czytamy w komunikacie banku.

„Rezygnacja nie zawierała przyczyn jej złożenia” – przekazano.

Zbigniew Jagiełło po 12 latach przestanie kierować PKO BP

Zbigniew Jagiełło kierował PKO BP od 2009 roku, powoływano go na to stanowisko jeszcze w czasach pierwszego rządu Donalda Tuska, nie stracił posady w 2015 roku, gdy doszło do zmiany władzy. Powoływano go na prezesa banku kolejno w: 2011, 2014, 2017 i 2020 roku. Jak czytamy na stronach PKO BP: