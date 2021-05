Suntago przygotowuje się do otwarcia. To największy zadaszony park wodny w Europie

Obiekty sportowe okazały się jednymi z największych „przegranych” koronawirusa. Nie dość, że zamknięte zostały praktycznie w pierwszej kolejności, to na otwarcie muszą czekać do 28 maja.

Najważniejsze jednak, że w końcu zostaną otwarte. Ich pracownicy już przygotowują się do obsłużenia pierwszych gości. Największy zadaszony park wodny w Europie, Suntago, oficjalnie ogłosił, że otwiera się 28 maja i nic go przed tym nie powstrzyma.

Największy park wodny w Europie

Suntago to pierwszy etap projektu Park of Poland. Zlokalizowany jest pod Mszczonowem, ok. 50 km od centrum Warszawy. Biorąc jednak pod uwagę, że to jedyna tego rodzaju atrakcja w promieniu setek kilometrów, na pewno mieszkańcy nawet odległych miejscowości zdecydują się na podróż do niewielkiej Wręczy.

Do tej pory Polacy jeździli na „urlop pod palmami” do Tropical Island w Brandenburgii, 70 km na południe od Berlina. O ile dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego czy lubuskiego to akceptowalna odległość, to dojazd z innych regionów był trudniejszy. Nie wiadomo, na jakiej zasadzie będziemy w tym roku przekraczać granice, więc podobny obiekt w Polsce może odnieść sukces.

Właściciel ma nadzieję, że tak właśnie się stanie, bo do tej pory ogromna inwestycja przynosiła tylko straty. Uroczyste otwarcie miało miejsce 20 lutego zeszłego roku, zaledwie dwa tygodnie przed stwierdzeniem pierwszego przypadku zakażenia koronawirusem w Polsce. Bardzo drogi obiekt miesiącami stał pusty.

Zjeżdżalnie, rzeka i surfowanie pod dachem

W Suntago do dyspozycji gości są trzy strefy tematyczne – Jamango, Relax, Saunaria. Dwie ostatnie dostępne będą dla gości powyżej 16 roku życia.

Goście Suntago mogą skorzystać m.in. z takich atrakcji, jak:

32 zjeżdżalnie wodne

Basen z falą

Rwąca rzeka

Rzeka przygód

Wodny plac zabaw

Maszyna Surf-Air, która umożliwia surfowanie pod dachem

Zewnętrzny wodny plac zabaw (na czas wakacji)

3 baseny solankowe Dead Sea

5 basenów witalnych, wypełnionych wodą z minerałami

10 saun tematycznych o zróżnicowanej temperaturze i wilgotności powietrza

2 otwierane dachy, dzięki którym goście będą cieszyć się promieniami słonecznymi w ciepłe dni

5 restauracji oraz kawiarnia

5 barów

