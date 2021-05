Restauracje i siłownie wracają. Od dziś działają branże, które najciężej przeżyły lockdown

Po niemal dokładnie roku osoby ćwiczące ponownie będą mogły podnieść sztangę na siłowni, a fani jedzenia na mieście usiąść przy stoliku w restauracji. 28 maja zaczął obowiązywać kolejny etap luzowania obostrzeń.

Restauracje otwarte

Co prawda restauracje, puby i kawiarnie działają już w ograniczonej formie od 15 maja, ale dotyczyło to jedynie ogródków restauracyjnych, co nie dość, że poważnie ograniczało liczbę dostępnych stolików, to dodatkowo wystawiało właścicieli lokali na łaskę pogody. A tegoroczna wiosna nie należy do wyjątkowo słonecznych.

Od dziś możliwe będzie jednak przyjmowanie gości także wewnątrz lokali. Wszystko to przy zachowaniu określonych restrykcji sanitarnych.

Nowe reguły w lokalach gastronomicznych:



Maksymalne obłożenie do 50 proc. dostępnych stolików



Dystans między stolikami co najmniej 1,5 m z założeniem, że zajęty może być tylko co drugi



Powrót na siłownie

28 maja otwierają się także długo wyczekiwane siłownie. Ostatni raz były one czynne przez krótki okres od początku czerwca 2020 roku, po czym szybko ponownie zostały zamknięte z powodu kolejnego lockdownu. Fani wysiłku fizycznego musieli na nie czekać niemal rok.

Od dziś możliwe jest prowadzenie zajęć grupowych, a także ćwiczenia indywidualne na siłowniach i w klubach fitness. Rząd określił jednak warunki, których należy przestrzegać. Podobnie jak w zeszłym roku chodzi m.in. o odstępy między ćwiczącymi. Z użycia wyłączona będzie np. co druga maszyna w rzędzie rowerków, czy bieżni do biegania. Konieczna będzie także dezynfekcja sprzętu po każdym użyciu. Otwarte zostały dopuszczone także baseny i solaria.

Właściciele siłowni i klubów fitness mają również pomysł na to, jak uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości. Postanowili rozszerzyć swoją ofertę.

Otwarte stadiony

Rozporządzenie pozwala także na częściowy powrót kibiców na trybuny. Od 28 maja obowiązuje limit 250 osób na wydarzenie sportowe. Zajęte będzie mogło być co drugie miejsce. Rząd przypomina, że w przypadku luzowania obostrzeń, gdzie wskazano limity osób, które mogą uczestniczyć w danym wydarzeniu, należy pamiętać, że nie wliczają się do nich osoby w pełni zaszczepione.

