Powstanie ogólnopolska sieć przychodni weterynaryjnych. Pierwsza taka w kraju

Przychodnie i lecznice weterynaryjne to w Polsce widok bardzo powszechny. W dużych miastach widać je niemal tak często, jak sklepy popularnych sieci, czy apteki. Dzieje się tak dlatego, że weterynarze działają w Polsce na zasadach prywatnego biznesu i tworzą bardzo rozdrobniony rynek.

Do tej pory nie było jednak chętnych do podjęcia próby stworzenia ogólnopolskiej sieci. Część przedsiębiorców miało po kilka lecznic, ale nigdy nie były to inwestycje ogólnokrajowe. Teraz ma się to zmienić. Edina Vecare Group, czyli kolejna inwestycja funduszu TDJ. Wcześniej przejął firmę kosmetyczną Miya Cosmetics, Projekt-Solartechnik, zajmującą się fotowoltaiką, czy Teamtechnik z branży automatyki przemysłowej – wylicza „Rzeczpospolita”.

– Zdecydowaliśmy się na inwestycję w ogólnopolską sieć lecznic weterynaryjnych Edina Vetcare Group. Planujemy poszerzać ją o nowe placówki, aby docelowo liczyła ponad dwieście obiektów – zapowiada Jacek Leonkiewicz, partner zarządzający TDJ Equity.

Odciążenie lekarzy

Zdaniem inwestora, jednym z problemów polskiego rynku weterynaryjnego jest fakt, że właściciele lecznic najczęściej muszą łączyć funkcje lekarza i menadżera. Nowa sieć ma ten model zmienić. Punkty mają być zarządzane przez wyspecjalizowanych menadżerów, aby pozwolić lekarzom skupić się na tym, w czym są najlepsi, czyli na leczeniu zwierząt. Menadżerowie zajmą się takimi tematami, jak zarządzanie, tworzenie strategii, marketing, cyfryzacja, czy rekrutacje.

TDJ chce zmienić trend, który widać w danych Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Wynika z nich, że w Polsce jest obecnie ponad 7600 zakładów, które aż w 75 proc. prowadzone są w formie gabinetów weterynaryjnych. Przyjmuje w nich średnio tylko 1,5 lekarza.

Co ciekawe, Polska jest bardzo perspektywicznym rynkiem dla usług weterynaryjnych. Jest bowiem trzecim co do wielkości krajem Unii Europejskiej pod względem populacji psów. Polacy mają ich aż 7,6 mln. Także pod względem populacji kotów zajmujemy wysokie, piąte miejsce z wynikiem 6,4 mln tych zwierząt.