Rihanna w klubie miliarderów. Wielkie pieniądze wcale nie z muzyki

Robyn Rihanna Fenty jest oficjalnie miliarderką – poinformował magazyn „Forbes”, który publikuje dane o najbogatszych ludziach na świecie. Majątek 33-letniej piosenkarki z Barbadosu oszacowano na 1,7 miliarda dolarów, co czyni ją najbogatszą kobietą-muzykiem na świecie i drugą najbogatszą kobietą w branży rozrywkowej po Oprah Winfreya.

Nikt nie kwestionuje, że dzięki koncertom i piosenkom, które znane są na wszystkich kontynentach (płyta „Anti” z 2016 roku przez 63 tygodnie była na listach przebojów Billboardu), Rihanna zarobiła ogromne pieniądze, ale wejście do klubu miliarderów zawdzięcza działalności biznesowej. Piosenkarka założyła markę bieliźniarską Fenty x Savage i kosmetyczną Fenty Beauty. Do lutego 2021 roku byłą również właścicielką domu mody Fenty, który należał do koncernu LVMH, właściciela m.in. Louis Vuitton, Diora czy Givenchy. Koncern bardzo się chlubił marką Rihanny i to nie tylko dlatego, że stało za nim nazwisko popularnej artystki. Dom mody Fenty był drugim stworzonym przez LVMH od podstaw (utrwaloną strategią koncernu jest kupowanie prosperujących, luksusowych marek) i pierwszym domem mody stworzonym przez kobietę. I to kobietę czarnoskórą.

Ta przygoda trwałą krótko i zakończyła ją pandemia. Młoda, luksusowa marka nie poradziła sobie w starciu z zupełnie nowymi warunkami rynkowymi. Eksperci ocenili, że w obliczu niepewności na rynku pracy ceny oferowanych przez Fenty ubrań i dodatków okazały się zbyt drogie nawet dla największych fanów piosenkarki.

Ulubiona bielizna bogatych Amerykanek

Pandemia nie uderzyła jednak w dwa pozostałe biznesy artystki. Właściwie jednocześnie z zamknięciem domu mody Rihanna otrzymała wiadomość, która na pewno bardzo ją podbudowała: Savage x Fenty została wyceniona przez magazyn „Forbes” na miliard dolarów. Firma poinformowała, że w 2020 roku zanotowała wzrost przychodów o ponad 200 proc. i zwiększyła liczbę aktywnych członków VIP o ponad 150 proc. Pandemia nie zniechęciła klientów do wydawania dużych pieniędzy na bieliznę i ogromna w tym zasługa Rihanny i jej zespołu.

Amerykańscy eksperci, którzy próbowali wyjaśnić, dlaczego właśnie ta marka bielizny odniosła taki sukces, podczas gdy konkurenci z dłuższymi tradycjami biznesowymi złapali w 2020 roku zadyszkę, wyjaśnili, że Savage x Fenty promuje różnorodność, która w innych sklepach pozostaje tylko sloganem. W ofercie dostępne są produkty nie tylko dla szczupłych kobiet, lecz i tych z dużą liczbą nadmiarowych kilogramów. Otyłe klientki przyzwyczaiły się, że w innych sklepach oferuje się im podstawowe, niewyszukane wzory, bo przecież która luksusowa marka chce szyć bieliznę z delikatnych koronek dla ważącej 120 kg kobiety? Otóż gotowa jest na to Savage x Fenty i eksperci rynku mody uważają, że to właśnie zadecydowało o jej sukcesie.

