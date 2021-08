Świeczka o zapachu klopsików. Nietypowy gadżet z Ikei

Gusta są różne, więc jest grono osób, które chciałyby wypełnić pomieszczenie zapachem mięsnych klopsików z Ikei – ale źródłem zapachu miałby być nie talerz, lecz świeczka zapachowa. To nie żart. Szwedzka sieć wprowadziła do sprzedaży świeczki o zapachu klopsików. W tym miejscu przyjdzie nam rozczarować czytelników, którzy wyobrazili sobie już ten romantyczny wieczór w wypełnionym mięsnym zapachem pokoju.

Świeczki będą dostępne wyłącznie w Stanach Zjednoczonych i jest to część obchodów 10-lecia Ikea Family w USA. Specjalna oferta nazywa się „Store in a Box” i ma umożliwić odtworzenie atmosfery sklepu we własnym domu. A klopsiki są jednym z symboli sieci.

Posiadacze karty Ikea Family mogą wygrać zestaw prezentowy w loterii. W sumie przygotowano 900 zestawów nagród.

Polscy miłośnicy klopsików nie dostaną świeczki, ale od ponad roku mogą zrobić przysmak w domu. W trakcie pierwszego lockdownu, gdy zamknięte były właściwie wszystkie sklepy w Europie (z wyjątkiem spożywczych i kosmetycznych), Ikea udostępniła przepis.

