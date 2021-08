Niecodzienny gest szefa Airbnb. Darmowe schronienie dla 20 tys. afgańskich uchodźców. „Nie ma czasu do stracenia”

Brian Chesky, współzałożyciel i dyrektor zarządzający Airbnb, jednego z dwóch największych serwisów służących do wyszukiwania apartamentów na wynajem krótkoterminowy, poinformował o niecodziennym pomyśle. Jego firma, we współpracy z organizacjami pozarządowymi i właścicielami lokali, zapewni dach nad głową dla 20 tysięcy uchodźców uciekających z Afganistanu.

Jak powiedział, pomoc będzie natychmiastowa, a pobyt uchodźców całkowicie bezpłatny. Firma zgodziła się pokryć koszty przedsięwzięcia.

„Migracja afgańskich uchodźców do USA i innych krajów, to największy kryzys humanitarny naszych czasów. Czujemy obowiązek podjęcia działań” – napisał szef Airbnb. „Mam nadzieję, że zainspirujemy inne firmy, aby podjęły podobne kroki. Nie ma czasu do stracenia” – dodał.

Brian Chesky powiedział także, że fundacja Airbnb będzie zbierała zgłoszenia od wszystkich chętnych, który mogą udzielić schronienia potrzebującym Afgańczykom. Organizacja służby pomocą w zorganizowaniu wszystkich formalności.

Nie wiadomo, na jak długo

Z krótkiego oświadczenia nie dowiadujemy się jednak jak długo uchodźcy będą mogli pozostać w mieszkaniach zorganizowanych przez firmę, ani do kiedy Airbnb zamierza finansować swoją inicjatywę.

