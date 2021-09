Amerykański rynek pracy w potrzasku. Amazon wypłaci stypendia dal 750 tys. pracowników

To już nie te czasy, kiedy Amazon mógł przebierać w ofertach i zatrudniać za najniższe stawki. By zachęcić do podjęcia zatrudnienia, zaoferuje swoim pracownikom stypendia na podjęcie lub kontynuację nauki.

Jeżeli Amazon, który znany jest z tego, że płaci pracownikom tylko tyle, ile naprawdę musi i nie rozpieszcza ich dodatkowymi nagrodami czy premiami, zaczyna oferować pokrycie kosztów nauki, to znaczy, że rynek bardzo się skurczył i potrzeba niekonwencjonalnych sposobów, by zdobyć pracowników. Firma zaoferuje pokrycie czteroletnich kosztów czesnego dla większości swoich około 750 000 pracowników godzinowych w Stanach Zjednoczonych, donosi CNN. Zakwalifikowani do programu będą mogli przeznaczyć pieniądze nie tylko na opłaty za naukę, ale też książki, transport do szkoły czy inne wydatki związane z obroną licencjatu, przygotowaniem do odpowiednika naszej matury albo egzaminów z angielskiego dla obcokrajowców. Dopłaty ruszą w styczniu, teraz firma kompletuje listę beneficjentów. Komu Amazon sfinansuje naukę? Z dofinansowania skorzystają pracownicy, którzy pracują w firmie co najmniej od 90 dni. Muszą świadczyć pracę przez cały czas pobierania stypendium. W Stanach Zjednoczonych, podobnie zresztą jak w Polsce, pracodawcy mają coraz większe problemy z obsadzaniem wakatów. Według najnowszych danych Biura Statystyki Pracy, w lipcu w USA było 879 tys. nieobsadzonych miejsc pracy w handlu detalicznym i 222 tys. w branży transportowej i magazynowej. W tej sytuacji pracodawcy muszą inwestować w zachęty do podejmowania u nich zatrudnienia. Amazon nie jest jedyną firmą, która pokrywa część kosztów nauki swoich pracowników; system dopłat stosuje również Walmart. Amazon podniósł również wynagrodzenie pracownikom logistyki (z 15 dolarów do 17 dolarów na godzinę), a za podjęcie pracy na stanowiskach, na których najtrudniej jest o pracowników, wypłaca premie w wysokości nawet tysiąca dolarów. Firma chce nie tylko pozyskiwać pracowników, ale też lepiej wykorzystywać potencjał obecnych. Stąd decyzja o przekwalifikowaniu w ciągu najbliższych czterech lat 300 tys. pracowników do wysoko wykwalifikowanych, wymagających kwalifikacji stanowisk. Czy polskie oddziały Amazona również rozważają wypłatę stypendiów? Zapytaliśmy o to biuro prasowe firmy i czekamy na odpowiedź. Czytaj też:

Drożej czy taniej? Porównaliśmy ceny w Amazonie w Polsce i Niemczech