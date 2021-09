Soboń ocenia szansę kolejnego lockdownu: Jesteśmy dzisiaj w innej sytuacji, niż jesienią roku ubiegłego

W chwili obecnej rząd nie ma żadnych planów dotyczących lockdownu – nawet przy wzroście liczby zachorowań, a najbardziej realnym scenariuszem jest ten, że nie dojdzie do niego także w przyszłości, wynika z wypowiedzi wiceministra aktywów państwowych Artura Sobonia.

– Na dzisiaj nie ma takich planów, nie rozmawiamy o tym, nie planujemy tego. […] Jesteśmy dzisiaj w innej sytuacji, niż byliśmy jesienią roku ubiegłego, czy wiosną ubiegłego roku, czy wiosną tego roku. Choćby ze względu na skalę osób zaszczepionych, skalę osób, które przeszły chorobę, przygotowanie służby zdrowia, odpowiednią infrastrukturę do testów, do leczenia czy pomagania pacjentom w szpitalach. Więc na dziś nie planujemy – powiedział Artur Soboń w Polskim Radiu 24.

Nie będzie dodatkowych obostrzeń?

Wiceminister powiedział także, że według ekspertów, obecnie nie ma powodu do wprowadzania kolejnych obostrzeń.

– Według tego, co mówią eksperci, to tego typu sytuacji, która by uzasadniała tak daleko idącą ingerencję jak lockdown, nie dojdzie – powiedział wiceminister. – Ja dzisiaj jestem umiarkowanie optymistyczny, że ten scenariusz jest najbardziej realnym scenariuszem – dodał.

