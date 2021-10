„Chaos, wewnętrzne systemy nie działają”. Nieoficjalne doniesienia z Facebooka, pracownicy nie mogą wejść do biur

Wygląda na to, że awaria Facebooka ma jeszcze większe konsekwencje, niż sądzono. Jak informują nieoficjalne dziennikarze, niektórzy pracownicy firmy nie mogą dostać się do biur. Co więcej, problemy platformy miały się przenieść też do wewnętrznych systemów.

W poniedziałek 4 października wieczorem użytkownicy WhatsAppa, Facebooka czy Instagrama (właścicielem wszystkich jest Facebook) zaczeli uskarżać się na problemy z tymi serwisami, podobnie było z Messengerem. Początkowo sądzono, że to tylko drobny, chwilowy problem, jednak po godz. 19 czasu polskiego pojawił się oficjalny komunikat Facebooka – wydany o ironio na Twitterze – z którego wynikało, że awaria jest poważna. Po godz. 22 czasu polskiego wspomniane serwisy dalej nie działały i nie pojawiły się nawet zapowiedzi ewentualnej poprawy sytuacji. Jednocześnie dziennikarze „New York Times” ujawniają, jak wielka jest skala problemu, z którą boryka się technologiczny gigant Marka Zuckerberga. Awaria Facebooka a biura. Pracownicy firmy nie mogą wejść do budynków Dziennikarka „NYT” Sheera Frenkel napisała na Twitterze, że rozmawiała z osobą pracującą dla Facebooka, która przekazała jej: „Niektórzy nie mogą wejść do budynków, by w ogóle ocenić skalę awarii, ich identyfikatory nie działają przy próbie uzyskania dostępu do drzwi”. Awarii miała ulec też platforma do komunikacji wewnętrznej Facebooka, czy Workplace, więc większość pracowników nie może podjąć się różnych zadań. Z kolei Philip Crowther z AP przywołał wypowiedź swojego informatora z Facebooka: – Tutaj jest chaos, wszystkie wewnętrzne systemy też nie działają. Jak dodał Crowther, jego informator z Facebooka opisał, że pracownicy firmy musieli zacząć po prostu ze sobą SMS-ować lub ślą do siebie maile. Facebook dotychczas nie odniósł się do doniesień o problemach z wewnętrznymi systemami, czy dostępem pracowników do biur. Czytaj też:

#MessengerIsOverParty. Twitterowicze śmieją się z awarii Facebooka i Instagrama, są memy