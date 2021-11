Repolonizacja Żubrówki. Maspex podpisał umowę z rosyjskim koncernem. Musi to zatwierdzić UOKiK

Maspex, największy polski koncern spożywczy, ogłosił podpisanie wstępnej umowy z Roust Corporation na zakup jej spółki zależnej (CEDC), która prowadzi całą działalność grupy Roust w Polsce. W wyniku planowanej transakcji Maspex stanie się liderem rynku wódki w Polsce i powiększy swoje portfolio o rozpoznawalne i popularne polskie marki – Żubrówkę, Soplicę, Absolwent oraz Bols.Jak informuje "Puls Biznesu", wartość transakcji to prawie 4 mld zł.

Dzięki transakcji powstanie także największa polska grupa spożywcza o obrotach przekraczających 11 mld zł. Jest to dwudzieste przejęcie firmy z Wadowic, w tym dziewiąte w naszym kraju.

– Grupa Maspex – właściciel m.in. marek Tymbark, Kubuś, Lubella, Łowicz, Krakus, Kotlin, Włocławek i jedna z największych firm spożywczych w Europie Środkowo-Wschodniej – podpisała warunkową umowę na zakup wszystkich polskich aktywów Roust Corporation CEDC International Sp. z o.o. oraz jej spółki zależnej B2B Wine & Spirits sp. z.o.o. Dzięki transakcji powstanie największa polska grupa spożywcza o obrotach przekraczających 11 mld zł – czytamy w komunikacie.

Czytaj też:

Jeden z najbogatszych Polaków: oznaczanie polskich produktów biało-czerwoną flagą ma potencjał destrukcyjny

CEDC: Od Żubrówki po wina

CEDC to lider na rynku wódki z udziałem powyżej 47 proc. i największy importer zagranicznych alkoholi w naszym kraju. Żubrówka (wolumenowy nr. 3 na globalnym rynku wódki, obecna na 86 rynkach), Soplica (światowy nr. 8), Absolwent i Bols – to wszystko marki z jego portfolio. Jest również dystrybutorem m.in. win Carlo Rossi, Barefoot i Gancia oraz alkoholi kolorowych: Grant’s, Glenfiddich i Tullamore D.E.W., Metaxa, Jgermeister, Cointreau, Campari, Aperol, czy Remy Martin.

Z kolei Roust Trading należy do rosyjskiego miliardera Roustama Tariko. W minionej dekadzie rosyjski właściciel doprowadził do wycofania spółki z obrotu i anulowania akcji, w efekcie czego polscy inwestorzy stracili z dnia na dzień cały zainwestowany kapitał.

– Długo czekaliśmy na taki projekt. Mocno wierzyliśmy, że kiedyś uda nam się zrealizować przejęcie, które w sposób skokowy zwiększy skalę naszego biznesu – podwoi nasze obroty. Wchodzimy w całkowicie nowy, ale bardzo interesujący segment rynku i poszerzamy nasze portfolio o kolejne kultowe polskie marki w tym Żubrówkę – legendarną polską wódkę, znaną na całym świecie. Ich bezdyskusyjna siła rynkowa – pozycja i znajomość oraz to, że będą skupione w jednych rękach to kolejne atrybuty transakcji. To już nasza 20 akwizycja – piękne zwieńczenie 30 lat historii Maspeksu – powiedział cytowany w komunikacie współwłaściciel i CEO Grupy Maspex Krzysztof Pawiński.

Warunkiem wejścia w życie umowy jest uzyskanie zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Czytaj też:

Rząd planuje podwyżkę akcyzy na alkohol. Butelka wódki będzie kosztować 50 zł?