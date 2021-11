Microsoft zrekonstruuje starożytną Olimpię. To pierwszy taki projekt w historii

A gdyby tak cyfrowo zrekonstruować miejsca, które przestały istnieć setki lat temu i umożliwić zainteresowanym przeniesienie się w czasie i przestrzeni? Taki pomysł ma Microsoft, który we współpracy z greckim rządem chce zrekonstruować Olimpię, czyli miasto, w którym w starożytności odbywały się igrzyska sportowe. Następnie turyści i miłośnicy historii starożytnej mogliby skorzystać ze specjalnej aplikacji, która przeniesie ich do zrekonstruowanej rzeczywistości. Będzie to dostępne w Muzeum Olimpijskim w Atenach lub nawet, w okrojonym zakresie, w z dowolnego miejsca na świecie.

– Możliwości tej technologii są nieograniczone. Po raz pierwszy goście z całego świata mogą wirtualnie odwiedzić miejsce narodzin demokracji, starożytne miejsce Olimpii i doświadczyć historii z pierwszej ręki – powiedział premier Grecji Kyriakos Mitsotakis.

Z kolei Brad Smith, prezes Microsoftu, powiedział, że projekt cyfrowego odtworzenia starożytnej Olimpii to „oszałamiające osiągnięcie w dziedzictwie kulturowym, które łączy ludzkość i najnowocześniejszą technologię z korzyścią dla świata i daje przyszłym pokoleniom nowe sposoby odkrywania naszej przeszłości”.

W planach jest zrekonstruowanie 27 zabytków, wśród nich Stadion Olimpijski, świątynie Zeusa i Hery oraz warsztat Fidiasza, uważany przez wielu historyków za najwybitniejszego rzeźbiarza greckiego.

Jak stworzyć rekonstrukcję miejsca, którego nie ma?

Zrekonstruowane miasto to coś więcej niż świetnej jakości film. To wirtualna rzeczywistość, do której bramą mają być inteligentne okulary Microsoft HoloLens. Zawierają one zestaw czujników, zaawansowaną optykę i hologramy, aby wyświetlać informacje, łączyć się ze światem rzeczywistym lub symulować świat wirtualny. W projekcie uczestniczyć będzie również firma Iconem, która specjalizuje się w digitalizacji historycznych miejsc w 3D.

Jak powstanie cyfrowa rekonstrukcja? Najpierw Iconem zrobi tysiące zdjęć przy wykorzystaniu kamer naziemnych i dronów, a następnie sztuczna inteligencja Microsoft przetworzy je w celu stworzenia dokładnego modelu.

