JPMorgan nakazuje szczepienia. Niezaszczepieni nie wejdą do biura

Władze JPMorgan poinformowały swoich pracowników o nowych zasadach przebywania w biurze. Dotyczy to na razie nowojorskich oddziałów, ale może stanowić precedens nie tylko dla innych biur tego banku, ale także innych instytucji finansowych.

JPMorgan z obowiązkowymi szczepieniami

Specjalny zespół ds. powrotu do pracy w biurze, stworzył listę obostrzeń, które będą obowiązywać pracowników, ale także osoby odwiedzające biura. Jednym z najważniejszych punktów jest obowiązkowe szczepienie. To odpowiedź na zarządzenie wprowadzone przez lokalne władze, które nakazały ciągłe noszenie maseczek lub okazywanie certyfikatu szczepienia. JPMorgan napisał do pracowników, że pozwoli na chodzenie w biurze bez konieczności zakrywania nosa i ust (poza lobby i windami), ale warunkiem jest całkowite wyszczepienie załogi.

W piśmie, do którego dotarł Wall Street Journal, pracownicy zostali zapewnieni, że „oczywiście mogą chodzić w maseczkach jeśli tylko uważają, że będą się w ten sposób czuli bardziej komfortowo”.

Nowy Jork. Szczepienia albo maseczki

Bank odpowiedział w ten sposób na regulacje, które obowiązują w stanie Nowy Jork od poniedziałku 13 grudnia. Według nowych przepisów, firmy, których pracownicy nie przedstawią zaświadczenia o szczepieniu, są zobowiązane do nakazania im ciągłego noszenia maseczek. Jedynymi wyjątkami są sytuacje, gdy osoba przebywa w pomieszczeniu sama, lub gdy je posiłek.

