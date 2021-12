Zamknięte dyskoteki i kluby nocne. Jest pomoc dla firm dotkniętych przez obostrzenia

Od 15 grudnia obowiązuje zakaz prowadzenia dyskotek i klubów nocnych, co ma spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa. Dla firm, które będą z tego tytułu pokrzywdzone, rząd przygotował trzy formy pomocy. Określa je rozporządzenie, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw we wtorek.

Rozporządzenie przewiduje wypłatę dodatkowego świadczenia postojowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, a także zwolnienie z należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych.

Trzecia forma wsparcia to dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W sumie na pomoc dla przedsiębiorców zarezerwowano prawie 70 mln zł. Przepisy dotyczące świadczenia postojowego i zwolnienia ze składek ZUS wejdą w życie 17 stycznia 2022 r.

Warunki otrzymania pomocy

Warunkiem uzyskania świadczeń jest wykazanie, że przychód przedsiębiorcy w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r. albo we wrześniu 2020 r.

Nowe obostrzenia od 15 grudnia

W związku z rosnącą liczbą przypadków zakażenia koronawirusem, rząd wprowadził ograniczenia, które obowiązują od 15 grudnia. Do odwołania zamknięte będą dyskoteki, a w miejscach takich jak kina, muzea, sklepy i restauracje obowiązują bardziej surowe zasady dotyczące limitów gości. Wynoszą 30 proc., ale do limitów nie wlicza się osób zaszczepionych. Przedsiębiorcy prowadzący obiekty użyteczności publicznej mają obowiązek kontrolować, czy wchodzący są zaszczepieni i w oparciu o to pilnują, by limit nie został przekroczony.

