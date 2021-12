Prawie pół miliona Tesli wezwanych na przymusową naprawę

Teslawezwała właścicieli ponad 350 tysięcy Modeli 3 wyprodukowanych w latach 2017-2020, do zgłoszenia się do serwisu w związku z wadliwym działaniem wstecznej kamery. W raporcie bezpieczeństwa zaznaczono, że usterka powstaje w tym modelu na skutek otwierania i zamykania bagażnika, co prowadzi do uszkodzenia przewodu kontrolującego kamerę cofania.

120 tys. Modeli S do wycofania przez usterkę klapy bagażnika

Procedurze recall podlega także 120 tysięcy pojazdów Tesla Model S wyprodukowanych pomiędzy 2014 a 2021. W tym wypadku usterka dotyczy dodatkowego zatrzasku przedniej klapy bagażnika. Chociaż problem może nie wydawać się poważny, to Tesla zaznaczyła w raporcie, że może to doprowadzić do niespodziewanego otwarcia się maski podczas jazdy, co ograniczy pole widzenia kierowcy.

Łącznie Tesla ogłosiła recall dla 475 tysięcy pojazdów, czyli tylu, ile wyprodukowała i dostarczyła w 2021 roku.

Kolejne kłopoty Tesli

To kolejne problemy Tesli. Wcześniej amerykańska agenda bezpieczeństwa ruchu drogowego wszczęła dochodzenie, czy jedna z usług samochodów Tesli nie zagraża bezpieczeństwu na drodze. Chodzi o możliwość grania w gry wideo na centralnym komputerze samochodu, gdy ten pozostaje w ruchu. Aby uniknąć kłopotów, Tesla wyłączyła tę funkcję.

Czytaj też:

Kupił Teslę. Zamiast wymienić akumulator, wysadził ją w powietrze