Podatek od wydobycia. Podatnicy „podarują” KGHM ponad 700 mln zł?

Sejmowa komisja finansów poparła zmianę w ustawie o podatkach od kopalin, która czasowo obniża stawkę podatku od wydobycia miedzi. Obniżka obowiązywać ma z mocą wsteczną – od 1 stycznia tego roku – przez 11 miesięcy, czyli do 30 listopada. Z uzasadnienia do projektu wynika, że Skarb Państwa straci na tej obniżce 726 milionów złotych.

Autorzy projektu piszą w nim m.in., że „obowiązujący wymiar podatku, przy aktualnych cenach miedzi na rynkach światowych, ogranicza możliwości rozwojowe podatników i zdolność do konkurowania na globalnym rynku metali”. Dziennikarz serwisu Biznes24.pl zauważa, że takie wyjaśnienie jest zaskakujące, bo cena miedzi od ponad roku nie spadła ani razu poniżej 9 tysięcy dolarów za tonę.

Projekt ustawy trafił do Sejmu.

Podatek od kopalin wprowadził w 2012 roku rząd Donalda Tuska. Ówczesny premier argumentował, że skoro KGHM eksploatuje złoża należące do Skarbu Państwa, to powinien za to płacić. Spółka w 2019 roku wyliczała, że od początku istnienia podatku od kopalin zapłaciła z jego tytułu 11 miliardów złotych.

Czytaj też:

Polski gigant wykorzystywany do oszustwa. „Apelujemy o ostrożność”