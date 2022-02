„Enigma” za miliony z kryptowalut. Pochodzący z kosmosu czarny diament sprzedany na aukcji

Dom aukcyjny Sotheby’s wystawił na aukcję czarny diament, który uważany jest za największy na świecie oszlifowany tego typu kamień. Miał nadzieję na transakcję wartą co najmniej 5 miliona funtów, ale ostatecznie stanęło na przybiciu za 3,16 miliona funtów, czyli blisko 17 milionów złotych.

Diament za miliony z kryptowalut

Nabywcą rzadkiego minerału jest Richard Heart, założyciel firmy kryptowalutowej Hex. Diament wpisze się w budowę marki, gdyż nowy właściciel od razu zmienił nazwę z „The Enigma” na „Diament Hex.com” – tak właśnie nazywa się platforma kryptowalut. Dom aukcyjny utrzymywał nazwisko nabywcy w tajemnicy, ale ten szybko pochwalił się zakupem i zapowiedział zmianę nazwy.

„Enigma” została kupiona pod koniec lat 90. i w surowej formie ważyła ponad 800 karatów. Anonimowy właściciel oszlifował go do kształtu inspirowanego „ręką Fatimy”, bliskowschodniego symbolu ochrony przed klątwami i złym spojrzeniem. Wyprodukowanie tego unikatowego fasetowanego okazu zajęło ponad trzy lata. Po oszlifowaniu diament waży 555,55 karatów.

Nie wiemy, kim był poprzedni właściciel diamentu i dlaczego go sprzedał, tajemnicą jest również jego pochodzenie. W związku z tym, że zawiera osbornit, minerał występujący tylko w meteorytach, uważa się, że pochodzi z kosmosu. Diamenty tego rodzaju to karbonado i do tej pory znajdowane były tylko w Brazylii i Republice Środkowoafrykańskiej.

The Enigma, nazwa, którą diament nosić będzie jeszcze przez pewien czas (do załatwienia wszelkich formalności związanych ze sprzedażą), odzwierciedlała niejasne pochodzenie i inne tajemnice, które skrywa w sobie diament. Czasy się zmieniają – nie ma tajemnic, jest handel kryptowalutami.

