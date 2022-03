Pantone wybrał najmodniejsze kolory nowego sezonu. Nie będą przypadkowe

Paleta Pantone, znana też jako skala Pantone, to system identyfikacji kolorów, który opracowuje amerykańska firma Pantone inc. Kolory składające się na paletę zostały oznaczone numerami, a w podstawowej skali jest ich aż 1761.

W sposób symboliczny Pantone uhonorowało Ukrainę i wprowadziło do swojej palety dwa kolory z ukraińskiej flagi: „Freedom Blue”, czyli „Wolnościowy Niebieski" i „Energizing Yellow”, czyli „Energetyzujący Żółty”.

twitter RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

Zdjęcia, które nikogo nie pozostawiają obojętnym

Wojna na Ukrainie trwa od 24 lutego. Każdego dnia docierają do nas tragiczne doniesienia o ostrzelaniu budynków mieszkalnych, szpitali, prywatnych pojazdów. Przekazom towarzyszom zdjęcia. W większości ukraińskich miast działa internet, więc nie tylko profesjonalni fotografowie, ale i mieszkańcy dokumentują, jak zmieniła się rzeczywistość dookoła nich. Symbolami tej wojny staną się zdjęcia całych rodzin szukających schronienia na stacjach metra. Wynieśli z domu to, co wydawało im się najbardziej potrzebne na kilka dni tułaczki. Po intensywnym atakowaniu miast przez rosyjską armię, dziś nie wszyscy mają dokąd wrócić, by zabrać kolejne potrzebne rzeczy.

twitter

Równie przerażające są zdjęcia uchodźców, którzy z dwiema walizkami uciekają w nieznane – oraz dzieci, które w czasie wielogodzinnej podróży w stronę granicy ściskają ulubioną maskotkę, być może jedyny łącznik z domem, którego już nie ma.

Innym zapadającym w pamięć kadrem jest ten przedstawiający ukraińskich żołnierzy, którzy w celu zmylenia Rosjan zdejmują tablice z nazwami miejscowości i kierunkami, a zamiast nich umieszczają wiele mówiące znaki z oznaczeniem „Na ch**” albo „Do Hagi”, co stanowi nawiązanie do procesu przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, który, jak wszyscy mamy nadzieję, osądzi zbrodniarzy wojennych.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport