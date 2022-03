Państwo nie zdało egzaminu. Przedsiębiorcy podsumowują dwa ostatnie lata

Tylko 10 proc. badanych zlecenie inFaktu przez agencję ARC Rynek i Opinia oceniło rządowe działania w czasie pandemii dobrze lub bardzo dobrze. Jednocześnie 38 proc. ankietowanych przyznało, że ich zdaniem nie były potrzebne żadne dodatkowe przepisy ani obowiązek szczepień. Taki pogląd był znacznie częściej reprezentowany przez mikroprzedsiębiorców (44 proc.) niż wśród osób reprezentujących małe firmy liczące od 10 do 49 pracowników (25 proc.).

Tylko co czwarty pracodawca chciał obowiązku testowania pracowników

Właściciele mikroprzedsiębiorstw byli też mniej skłonni do popierania różnego rodzaju ograniczeń i restrykcji związanych z pandemią. Tylko 14 proc. z nich było za wprowadzeniem obowiązkowych szczepień dla niektórych grup zawodowych, a co czwarty popierał przepisy umożliwiające weryfikację tzw. paszportów covidowych wśród klientów lub pracowników. Także co czwarty chciał obowiązku testowania pracowników.

Dla porównania: wśród przedstawicieli małych firm co czwarty popierał obowiązkowe szczepienia dla niektórych grup zawodowych. Za weryfikacją „paszportów covidowych” i powszechnym testowaniem pracowników opowiedziało się 30 proc. respondentów.

Pomysł obowiązku powszechnych szczepień przeciw COVID-19 poparło 33 proc. badanych przedsiębiorców (32 proc. wśród mikro i 36 proc. wśród małych firm). A zatem więcej badanych było za powszechnym obowiązkiem szczepień niż za szczepieniami wyłącznie wybranych grup.

Pandemiczne tarcze ochroniły pracowników?

Przedsiębiorcy, którzy wzięli udział w badaniu inFaktu, zostali również zapytani o wpływ pandemii na ich biznes w 2021 roku. Ponad połowa (56 proc.) respondentów zadeklarowała, ze ich firma poniosła straty wynikające z lockdownów. Także ponad połowa firm (53 proc.) skorzystała w ubiegłym roku z rządowego wsparcia – częściej były to małe firmy (61 proc.) niż mikroprzedsiębiorstwa (50 proc.). Najczęściej uzyskiwaną formą pomocy przez obie kategorie firm było zwolnienie z opłacania składek ZUS (58 proc.).

Mikroprzedsiębiorcy jednak częściej korzystali z mikropożyczki (63 proc.), a małe firmy – ze wsparcia w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (71 proc.). Przedsiębiorstwa korzystały także m.in. ze świadczenia postojowego (19 proc.) oraz dofinansowania do wynagrodzeń pracowników (17 proc.).

Ponad połowa badanych wskazała, że otrzymana pomoc pozwoliła im utrzymać miejsca pracy, a w 35 proc. przypadków – odzyskać płynność finansową. Z kolei 27 proc. badanych stwierdziło, że pomimo otrzymania rządowego wsparcia, ich firmy nie odczuły poprawy sytuacji biznesowej.

