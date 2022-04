RPP podnosi stopy procentowe

Główna stopa referencyjna NBP wzrosła do 4,5 proc. w skali rocznej. Podniesienie stóp procentowych o 1 punkt procentowy to znacznie więcej, niż obstawiali analitycy, którzy skłaniali się ku podwyżce o 50 lub maksymalnie 75 punktów bazowych (0,5 lub 0,75 punktu procentowego). Przełoży się to na kolejny wzrost rat kredytów hipotecznych.

Podniesienie stóp procentowym jako walka z inflacją

Ostre podniesienie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej jest ruchem, który ma zatrzymać szybko rosnącą inflację. W marcu osiągnęła on 10,9 proc., co jest rekordowym wynikiem od września 2000 roku. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński zapowiadał ostatnio, że zrobi wszystko, aby zmniejszyć inflację. Podczas konferencji prasowej określił siebie jako jastrzębia stojącego na czele jastrzębi, które tworzą RPP.

Pomimo ostrego wzrostu stóp procentowych ruch ten może nie cofnąć inflacji, a jej dwucyfrowy wynik może utrzymywać się w kolejnych miesiącach.

Analitycy obawiają się, że tak wysokie podniesienie stóp procentowych może negatywnie wpłynąć na gospodarkę, bo wysokie oprocentowanie utrudnia zaciąganie kredytów i pogorszenie nastrojów konsumenckich.

Czytaj też:

NBP podało zarobki Adama Glapińskiego. Kwota robi wrażenie