Wymiana handlowa się załamuje. Eksport z Niemiec do Rosji spadł o ponad połowę

Według Federalnego Urzędu Statystycznego w marcu niemiecki eksport w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku spadł o 57,5 procent, do 1,1 miliarda euro. Tym samym Federacja Rosyjska była w marcu dopiero na 12 miejscu wśród najważniejszych odbiorców niemieckiego eksportu poza UE. W lutym zajmowała piąte miejsce – informuje serwis informacyjny Deutsche Welle.

Ogółem niemiecki eksport do krajów trzecich, czyli państw nie należących do Unii Europejskiej, spadł w marcu o 7,2 proc. w porównaniu z lutym do 52,8 mld euro. W porównaniu z marcem 2021 r. wzrósł jednak o 3,2 proc.

USA najważniejszym odbiorcą spoza UE

Najważniejszym odbiorcą dla niemieckich eksporterów ponownie stały się Stany Zjednoczone. Za Ocean wyeksportowano towary o wartości 13,5 mld euro. Dostawy do Stanów Zjednoczonych wzrosły więc o 21,0 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku.

Chiny kupiły z Niemiec towary o wartości 10,2 mld euro, o 1,0 proc. mniej niż rok wcześniej. Eksport do Wielkiej Brytanii zmniejszył się o 0,3 proc. do 6,4 mld euro.

Branża eksportowa spodziewa się trudnego roku. − Wojna na Ukrainie ma ogromny wpływ na niemiecki handel zagraniczny − ostrzegł niedawno Dirk Jandura, prezes Niemieckiego Stowarzyszenia Handlowego BGA. – Skutki średnio- i długoterminowe są na razie trudne do przewidzenia – dodał.

