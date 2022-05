Żołnierze z przekazem dla Elona Muska prosto z ukraińskiego frontu. W sprawie jest też polski wątek

Amerykański weteran wojenny James Vasquez, który jako ochotnik bierze udział w wojnie na Ukrainie, zasłynął do tej pory głównie z tego, że rosyjska propaganda próbowała go wielokrotnie uśmiercić. W internecie pojawiło się już kilka informacji o tym, że został zabity, ale sam zainteresowany jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych i wyśmiewa fałszywe informacje na swój temat. Żołnierz dostarcza także wielu bardzo ciekawych informacji prosto z frontu. Na jednym z filmików zwrócił się do Elona Muska.

– Chciałbym tylko podziękować Elonowi Muskowi za system Starlink. Dziś bardzo nam się przydał – powiedział na nagraniu James Vasquez, wskazując jednocześnie na zamontowany na dachu samochodu transportowego, system służący do odbioru sygnału z konstelacji satelitów Starlink.

Korzystanie z internetu dostarczanego przez SpaceX jest możliwe, dzięki osobistemu zaangażowaniu Elona Muska, który otwarcie współpracował w tej sprawie z ukraińskim rządem. Najbogatszy człowiek świata zlecił także swoim inżynierom takie skonfigurowanie odbiorników, aby dało się z nich korzystać także na dachach samochodów. Dokładnie tak, jak widać na wspomnianym nagraniu.

Starlink dostępny na Ukrainie. Pomógł polski rząd i PKN Orlen

18 marca Mykhailo Fedorov, wicepremier Ukrainy poinformował o kolejnej partii odbiorników internetu Starlink, które dotarły do kraju. Podziękował Elonowi Muskowi, rządowi Polski i koncernowi PKN Orlen.

„Nowa partia odbiorników Starlink! W czasie, gdy Rosja blokuje dostęp do internetu, Ukraina otwiera się na cały świat. Ukraina to prawda, a prawda zawsze zwycięża. Dziękuję Elonowi Muskowi, rządowi Polski i Orlenowi” – napisał Mykhailo Fedorov, wicepremier i minister transformacji cyfrowej Ukrainy.

„Wspieramy Ukrainę i jej obywateli! Zakupione przez nas Starlinki dotarły do miejsca docelowego i już pomagają Ukrainie utrzymywać nieprzerwany kontakt ze światem. Podziękowania dla Elona Muska za ekspresową realizację tego zamówienia” – napisał w odpowiedzi prezes Orlenu Daniel Obajtek.

