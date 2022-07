GO Sport ogłasza upadłość. Zdecydowały powiązania z Rosją

26 kwietnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało o polskiej liście sankcyjnej. Minister Mariusz Kamiński tłumaczył, że celem jest uderzenie w rosyjską gospodarkę i ograniczenie możliwości Rosji w wojnie na Ukrainie. Szybko okazało się, że ograniczenia dotkną kilku bardzo znanych firm. Wśród nich był GO Sport Polska, czyli właściciel jednej z najbardziej znanych sieci sklepów z akcesoriami sportowymi.

Właścicielem spółki jest Sportmaster Operations Pte. Ltd., którego większościowymi udziałowcami są rosyjscy oligarchowie Nikolay Fartushnyak, Vladimir Fartushnyak i Alexander Mikhalskiy.

GO Sport ogłasza upadłość

Warszawski sąd ogłosił 29 lipca upadłość spółki GO Sport. Co ciekawe, była to upadłość bardzo niecodzienna, gdyż firma pozostaje wypłacalna. Problem w tym, że wszystkie należące do niej środki zostały zamrożone w ramach polskich sankcji.

„Z chwilą objęcia spółki sankcjami z dnia na dzień doszło do zamrożenia wszelkich jej aktywów, w tym całkowitego zamknięcia sklepów. To spowodowało utratę płynności, a w konsekwencji zarząd złożył wniosek upadłościowy” – można przeczytać w komunikacie sądu.

Próba przejęcia GO Sportu

12 kwietnia do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynął wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad GO Sport Polska. Złożyła go sieć sklepów odzieżowych Sportsdirect.com Poland. Głównym przedmiotem działalności sieci jest – podobnie jak GO Sport Polska – sprzedaż detaliczna artykułów sportowych (również odzieży sportowej, obuwia i sprzętu). Sports Direct działa w Polsce za pośrednictwem 13 stacjonarnych sklepów detalicznych w 10 miastach.

Sports Direct należy do grupy kapitałowej Frasers Group plc. Grupa Frasers posiada zdywersyfikowany portfel markowych sklepów sportowych, fitness, lifestyle’owych premium i luksusowych w ponad 20 krajach oraz prowadzi sprzedaż w kanale online.

