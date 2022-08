Po roku Tinder przesuwa panią prezes w lewo. Rozczarowujące wyniki finansowe

Niecały rok trwała biznesowa przygoda Renate Nyborg na stanowisku prezesa Tindera. Gdy we wrześniu 2021 roku władze spółki ogłosiły, że po raz pierwszy na fotelu prezesa zasiądzie kobieta, media podchwyciły, że pani Nyborg ma szczególne „doświadczenie konsumenckie”, bo swojego męża poznała poprzez aplikację. Wyniki Tindera w drugim kwartale były jednak poniżej oczekiwań inwestorów i to mogło zadecydowaćo odwołaniu pani prezes. Innym powodem mogą być wyzwania, jakie Tinderowi stawia właściciel, Match Group: wdrożenie płatności kryptowalutowych, usługi metaverse, jeszcze szersze wprowadzenie nowych technologii.

Do czasu powołania nowego prezesa, na czele Tindera stanie CEO Match Group Bernard Kim.

Pandemia to był złoty okres dla Tindera

Pandemia była świetnym czasem dla Tindera. Choć mieszkańcy w wielu krajach byli wzywani do pozostania w domu (z różną intensywnością, bo niektóre kraje zakazywały wychodzenia bez ważnego powodu przez długie tygodnie, inne tylko to rekomendowały), to wcale nie spadła chęć poznawania nowych ludzi i planowania spotkań, gdy sytuacja na to pozwoli. Okazuje się, że gdy pandemia spowolniła kilka miesięcy temu, liczba użytkowników przestała tak szybko przyrastać i jak oficjalnie przyznał Bernard Kim, dane dotyczące korzystania z aplikacji są gorsze niż w czasie pandemii.

Można powiedzieć, że Match Group „rozdaje karty” na rynku serwisów randkowych, bo należą do niej jeszcze trzy aplikacje: OkCupid, Hinge and Plenty of Fish. Nie dorównują popularnością Tinderowi, nie są też obecne w Polsce, ale być może w przyszłości zarząd postawi na którąś z nich – przecież nic nie trwa wiecznie i być może, mówiąc górnolotnie, świat jest gotów na coś innego niż Tinder…

