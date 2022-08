Przerwy techniczne w bankach. Będą duże utrudnienia w płatnościach i korzystaniu z bankomatów

Klienci banków muszą się przygotować na trudności w dostępie do usług w dniach od 5 do 7 sierpnia. Część instytucji finansowych zapowiedziało na ten weekend przerwy techniczne.

mBank z utrudnieniami

Kłopoty z dostępem do niektórych usług będą mieli klienci mBanku. Bank szykuje na ten weekend aż dwie przerwy techniczne. Pierwsza z nich będzie miała miejsce w nocy z soboty 6 sierpnia na niedzielę 7 sierpnia między 2:00 a 5:30. Nie będzie wtedy możliwości zalogowania się na konto w bankowości internetowej. Takie same problemy będą dotyczyć aplikacji mobilnej. Druga przerwa planowana jest na 1:30 do 6:10. Dotyczyć będzie ona możliwości składania wszelkich wniosków w banku. W tych godzinach będzie to niemożliwe.

ING Bank Śląski z pracami technicznymi

Trudności czekają na klientów ING Banku Śląskiego. Będą one dotyczyły jednak nieco innego aspektu korzystania z usług banku. W niedzielę 7 sierpnia od północy do 3:00, nie będzie możliwości realizacji wypłat w bankomatach banku ING oraz partnera zewnętrznego, firmy Planet Cash. Dotyczy to zarówno standardowych transakcji, jak również wypłat przy pomocy BLIKa.

Nest Bank częściowo niedostępny

Największe utrudnienia czekają osoby, które posiadają konto w Nest Banku. Podczas przerwy planowanej na sobotę 6 sierpnia, między 0:30 a 8:00 nie będzie możliwości zalogowania się do bankowości mobilnej, ani internetowej. Niedostępne będą także płatności za pomocą usług BLIK, Visa Mobile, czy potwierdzanie płatności dokonanych za pomocą karty płatniczej w internecie. Klienci nie będą mogli także zmieniać limitów płatności z poziomu bankowości elektronicznej.

Getin Bank także z utrudnieniami

Ostatnim bankiem, który zapowiada prace serwisowe na nadchodzący weekend, jest Getin Bank. Prace techniczne planowane są na noc z soboty 6 sierpnia na niedzielę 7 sierpnia. W tym czasie niedostępne będą takie usługi, jak płatności za pomocą BLIK, bankowość mobilna i internetowa. Podobnie, jak w przypadku Nest Banku, klienci mogą napotkać także problemy z potwierdzaniem płatności dokonanych kartą w sklepach internetowych.

