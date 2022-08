TVN znów zmienia właściciela. Siedziba z lotniska w Amsterdamie przenosi się do portu

Stacja TVN ponownie zmienia właściciela. W ostatnich miesiącach działo się to już ze względu na przejęcie przez amerykańską grupę Discovery, a następnie jej połączenie z Warner Bros. Pictures. Teraz chodzi o zmianę czysto formalną i jak tłumaczą amerykanie, uproszczenie struktury.

Z lotniska do portu

TVN przejdzie z rąk spółki Polish Television Holding, której siedziba formalne zarejestrowana była na lotnisku w Amsterdamie do Discovery Communications Benelux, która również mieści się w stolicy Holandii, w zrewitalizowanej dzielnicy portowej. Jak dowiedział się bezpośrednio u źródła portal wirtualnemedia.pl, zamiana wewnątrz grupy ma służyć wyłącznie kwestiom strukturalnym i optymalizacji zarządzania.

„W ramach działań prowadzących do uproszczenia struktury naszych spółek Discovery Benelux B.V. przejęła Polish Television Holding B.V. – dotychczasową spółkę córkę. Discovery Benelux B.V jest w tej chwili jedynym akcjonariuszem TVN S.A”. – napisało w odpowiedzi na pytania wirtualnemedia.pl biuro prasowe Warner Bros.

Na razie na stronie internetowej nowego właściciela TVN nie ma jeszcze wzmianki o dodaniu stacji do portfolio spółki. Znajdują się w nim m.in. takie kanały jak Discovery, Eurosport 1 i 2, Animal Planet, czy serwisy streamingowe Discovery+ i Eurosport Player.

Problemy z koncesją

Rok temu kwestie właścicielskie TVN stanowiły główny temat procesu przydzielania koncesji przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Członkowie KRRiT mówili wtedy, że mimo, że spółka Polish Television Holding zarejestrowana jest w Europie, to należy do amerykańskiego właściciela, co może być sprzeczne z ustawą o radiofonii i telewizji. Chodzi o omijanie ograniczenia, które mówi o posiadaniu maksymalnie 49 proc. udziałów w mediach przez spółki spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Finalnie, po miesiącach sporów, które nabrały także znaczenia politycznego, KRRiT przyznała koncesję stacjom z grupy TVN.

