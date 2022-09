Szybka moda jeszcze szybsza. Shein otwiera centrum dystrybucyjne w Polsce

Shein jest najszybciej rozwijającą się platformą do zakupu ubrań, butów i dodatków. Żadna inna platforma nie wywołuje takiego ruchu w sieci. Tylko w 2020 roku marka zarobiła 10 miliardów dolarów. Shein rozdaje karty w fast fashion, czyli modelu biznesowym, który polega na daleko idącym inspirowaniu się (niekiedy wprost na kopiowaniu) trendów z wybiegów i wprowadzaniu ich do sklepów detalicznych w niskich cenach.

Fenomen Shein

Za atrakcyjne ceny odpowiada świadczona w Azji Południowo-Wschodniej praca oraz umiarkowana jakość produktów. Firmy, które obrały sobie taki kierunek istnienia, nie mają ambicji produkowania ubrań, które będą dobrze wyglądały zarówno dziś, jak i za kilka sezonów, bo szansa na to, że przy normalnym użytkowaniu koszulka czy bluzka przetrwa pół roku, są umiarkowane. Chodzi im o coś innego: nieustanne zaskakiwanie klientów coraz to nowymi propozycjami, które będą na tyle tanie, że będą oni gotowi wybaczyć słabą jakość.

Cóż z tego, że T-shirt spierze się po dwóch praniach, skoro za kilkanaście złotych można kupić nowy z jakimś nieopatrzonym jeszcze wzorem? Do takiego modelu działania przyzwyczaiła nas irlandzka sieć Primark, ale to, co Shein swym rozmachem deklasuje całą konkurencję. Shein udało się skrócić czas produkcji ubrań z 4 tygodni do zaledwie kilku dni. Marka współpracuje z tysiącami dostawców oraz zewnętrznymi firmami, które śledzą aktualne trendy. Do pracy błyskawicznie biorą się projektanci, a następnie szwaczki. Serie są krótkie, potrafi w nie wejść 100 egzemplarzy danego modelu. Jeśli nie będzie się cieszył zainteresowaniem, po wyprzedaniu wszystkich wyprodukowanych sztuk zniknie na dobre z oferty. Jeśli się przyjmie, firma zamówi tyle sztuk, ile potrzeba.

Shein otworzy we Wrocławiu centrum dystrybucyjne dla Europy Centralnej i Wschodniej

Jeszcze kilkanaście miesięcy temu zamówione przez platformę paczki wysyłane były z Azji. Zainteresowanie klientów w Europie jest tak duże, że Shein otwiera tu coraz więcej magazynów i centrów logistycznych, by usprawnić obsługę. Serwis Wiadomości Handlowe informuje, że właściciel platformy Shein wynajął 40 tys. mkw. powierzchni w GLP Wrocław V Logistics Centre. W miejscu tym do połowy 2023 r. firma zamierza zatrudnić ponad 1 tys. osób. Centrum dystrybucyjne będzie obsługiwało region Europy Centralnej i Wschodniej.

– Nasz budynek będzie wspierał działalność firmy oraz jej rozwój i sieć dystrybucji w regionie. To ważna transakcja dla rynku e-commerce w Polsce, a zarazem kolejny etap udanej, długofalowej współpracy GLP z Shein, firmą, która korzysta już z naszej przestrzeni logistycznej m.in. w Stanach Zjednoczonych, Chinach i Brazylii – powiedział Michał Szczepaniak, business development manager GLP.

Czytaj też:

Tak umiera szybka moda. Największe wysypisko niepotrzebnych ubrań znajduje się na pustyni