Polsat z zarzutami UOKiK za konkurs sylwestrowy. Prowadzący nie mówili prawdy

Prezenterzy Polsatu zachęcali telewidzów do wysyłania sms-ów, dzięki którym mogliby wygrać samochód. Nie powiedzieli, że sms to tylko wejście do gry, zaś w sumie uczestnicy muszą zapłacić prawie 15 zł, by dać sobie szansę na wygraną. Prezes UOKiK postawił zarzuty Telewizji Polsat i spółce Teleaudio Dwa, organizatorowi konkursu.

Prowadzący sylwestrowy koncert transmitowany w Polsacie zachęcali telewidzów, by wysłali sms za 3,69 zł i weszli w ten sposób do konkursu, w którym wygrać można było m.in. samochód. Uczestnicy konkursu nie wiedzieli, na co się piszą „Wystarczy, że wyślecie SMS o treści SYLWESTER pod numer 7370”, „dzisiaj gracie o jeden z tych czterech eleganckich samochodów”, „dzisiaj wieczorem dzwonimy wyłącznie do zwycięzców” – przekonywali prowadzący. Na dole ekranu pojawiała się informacja, że „Reg.txt.str.463”, czyli regulamin konkursu znajduje się w telegazecie. Dopiero z regulaminu telewidzowie dowiedzieliby się, że wysłanie pojedynczej wiadomości SMS nie umożliwiało udziału w grze o przewidziane nagrody, miało jedynie charakter zgłoszeniowy. Dopiero odesłanie odpowiedzi na dodatkowe dwa płatne SMS-y (o wybór nagrody głównej oraz o kod pocztowy) pozwalało na udział w kolejnym etapie konkursu. To nie koniec: 5 stycznia do uczestników przesłano czwartą już wiadomość SMS. W sumie więc uczestnicy gry musieli zapłacić za zabawę 14,76 zł. UOKiK przyjrzy się praktyce Polsatu i firmy Teleaudio Dwa Taka praktyka nie spodobała się prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. – Konsumenci mają prawo wymagać, aby kluczowe informacje dotyczące zasad konkursu, możliwych do zdobycia na poszczególnych etapach nagród i kosztów związanych z uczestnictwem były jednoznaczne i nie wprowadzały w błąd. Muszą mieć pewność, że mogą polegać na tym, co prowadzący przekazują im w trakcie programu na żywo – na tej podstawie podejmują decyzję dotyczącą swojego udziału w konkursie i wydatkowania pieniędzy na ten cel – mówi Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jeżeli zarzuty się potwierdzą, Telewizji Polsat i spółce Teleaudio Dwa, organizatorowi sms-owego konkursu, grozi kara w wysokości do 10 proc. rocznego obrotu. Czytaj też:

