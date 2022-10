Orlen z najlepszym ratingiem w historii. Agencja doceniła akwizycje

Moody's Investors Service podwyższył rating PKN Orlen do A3 z Baa2, a także podtrzymał podstawową ocenę kredytową spółki (BCA) na poziomie baa2, podała Agencja. Perspektywa ratingów jest stabilna.

„Agencja Moody’s podniosła rating PKN Orlen do najwyższej w historii koncernu oceny A3. To efekt skutecznie realizowanych przejęć i mocnych fundamentów finansowych Grupy Orlen. Wysoki rating potwierdza, że jesteśmy atrakcyjnym i wiarygodnym partnerem dla rynku finansowego” – napisał na Twitterze prezes koncernu Daniel Obajtek.

Moody’s wierzy, że rząd wesprze Orlen w razie problemów

„Podwyższenie ratingu PKN Orlen do A3 odzwierciedla rewizję przez Moody's założenia o wsparciu spółki przez polski rząd w przypadku trudności finansowych do mocnego ze średniego, po tym jak fuzja z PGNiG prowadziła do dwustopniowego wzrostu długoterminowego ratingu PKN Orlen z poziomu Baa2, znaczenie powiększonej grupy dla bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez jej zintegrowane działania w obszarze ropy i gazu, znacząco większą skalę pro forma dla fuzji z PGNiG oraz silny bilans powiększonej grupy, odzwierciedlony przez jej umiarkowaną dźwignię finansową na poziomie 0,8x (pro forma dla fuzji z PGNiG na koniec czerwca 2022), wspierający duże inwestycje w średnim okresie, w tym w odnawialne źródła energii” – powiedział VP-Sr credit officer w Moody's i główny analityk dla PKN Orlen Sebastien Cieniewski, cytowany w komunikacie.

Do poziomu A3 z Baa1 wzrosły również ratingi euroobligacji o wartości 500 mln euro zapadających w 2028 roku, wyemitowanych przez PKN Orlen i euroobligacji o wartości 750 mln euro zapadających w 2023 roku, wyemitowanych przez Orlen Capital AB. W połowie sierpnia Moody's podwyższył rating PKN Orlen do poziomu Baa1 i był to wówczas najwyższy rating w historii koncernu.

