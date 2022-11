Strach przed koronawirusem w Chinach już wpływa na ceny ropy

We wtorek w Chinach potwierdzono prawie 7,5 tys. nowych lokalnych zakażeńkoronawirusem. Może się wydawać, że w kraju, który zamieszkuje ponad miliardmieszkańców, nie jest to dużo, ale jednak wynik ten postawił na nogi chińskiesłużby sanitarne. To najgorszy dzienny odczyt od ponad pół roku.

Najwięcej przypadków zakażeń pojawiło się w Kantonie – ogromnym centrum przemysłui handlu. W wielu częściach Kantonu wprowadzono ograniczenia, a mieszkańcymuszą codziennie poddawać się testom.

Giełda reaguje na sytuację w Chinach

Miliony Chińczyków ponownie tracą swobodę. Biorąc pod uwagę, że chińskiewładze kilkakrotnie dowiodły, że politykę antycovidową realizują poprzez zasadę„zero tolerancji”, można się spodziewać, że wkrótce wiele miast zostanieobjętych lockdownami. Chiny są największym konsumentem ropy na świecie, więczatrzymanie w domach milionów użytkowników doprowadzi do tego, że na rynkuzostanie dużo więcej surowca niż przypuszczano jeszcze kilka tygodni temu.

W tej sytuacji cena ropy zacznie spadać – i ten scenariusz już się dzieje. Baryłkaropy West Texas Intermediate w dostawach na XII kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku85,33 dolarów,niżej o 0,58 proc., po spadku w środę o 3,5 proc.Brentna ICE w dostawach na I 2023 wyceniana jest po 92,24 dolarów za baryłkę, niżejo 0,41 proc. – informuje PAP.

Jednocześnie w USA rosną zapasy ropy i są obecnie nanajwyższym poziomie od lipca 2021 r. Zapasy te w ubiegłym tygodniu wzrosły o3,93 mln baryłek, czyli o 0,9 proc. do 440,76 mln baryłek - poinformowałamerykański Departament Energii.

Czytaj też:

