Recesja w praktyce. Kolejny gigant zapowiada zwolnienie 8 tysięcy pracowników

Po tym, jak Amazon i Facebook zapowiedziały, że w najbliższym czasie planują znaczne ograniczenie zatrudnienia, teraz podobną informację podał koncern HP, znany głównie z produkcji drukarek, ale obecny także na rynku komputerów osobistych i innych urządzeń biurowych.

HP będzie zwalniać

Planowane redukcje etatów wśród największych koncernów technologicznych można liczyć w dziesiątkach tysięcy. Facebook planuje, że w najbliższym czasie pracę w firmie straci nawet 11 tysięcy osób. Amazon zapowiedział, że planuje cięcia 10 tysięcy etatów.

HP poinformował 22 listopada, że w ciągu najbliższych trzech lat planuje zredukować zatrudnienie o 4-6 tysięcy etatów. Zwolnienia mają być rozłożone do 2025 roku. Firma tłumaczy swoją decyzję wynikami finansowymi za ostatni kwartał. Okazały się one o 11 proc. niższe od analogicznego okresie zeszłego roku.

Prezes firmy Enrique Lores zaznaczył w oficjalnym komunikacie, że “Strategia Gotowa na Przyszłość” pozwoli firmie lepiej służyć klientom i zmniejszyć koszty.

Pandemiczny „szał zatrudniania”

Masowe zwolnienia są efektem ubocznym pandemicznego „szału zatrudniania”. Firmy technologiczne w czasie lockdownów masowo zwiększały zatrudnienie, gdyż przeżywały wzrost zysków. Klienci pozamykani w domach musieli kupować sprzęt elektroniczny do pracy i nauki zdalnej, a także zwiększali zainteresowanie m.in. zakupami w internecie. Przełożyło się to na ogromne zyski sektora, który po złagodzeniu pandemii, zaczął wracać do normy. Firmy zorientowały się wtedy, że masowe zatrudnianie nie było dobrym rozwiązaniem szczególnie w kontekście nadchodzącego kryzysu gospodarczego.

Czytaj też:

Masowe zwolnienia w znanych firmach. To dopiero początek?Czytaj też:

Kolejny gigant planuje cięcia. Disney będzie zwalniać