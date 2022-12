Co z rozbudową autostrady A2? Zapytali ministerstwo, czy zabrakło na to pieniędzy

W 2017 r. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zapewnił, że wkrótce rozpocznie się rozbudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Między węzłami Łódź Północ (skrzyżowanie z A1) i Konotopa miał powstać dodatkowy pas w każdym kierunku.

Od tej zapowiedzi minęło 5 lat i nie tylko nie ma mowy o „wbiciu łopaty”, ale nawet o ogłoszeniu, kto wykona to zlecenie i ile będzie ono kosztowało. Serwis money.pl zapytał u źródła, czy ministerstwo infrastruktury, czy zrezygnowało z planu rozbudowy autostrady – tym bardziej że media donosiły, że brakuje pieniędzy na zapowiedzianą inwestycję.

Pieniądze są, ale nie ma przetargu

Szymon Huptyś, rzecznik Ministerstwa Infrastruktury zapewnił w mailu do redakcji, że pieniądze na prace przygotowawcze są zagwarantowane. „Środki finansowe na realizację tej inwestycji są przewidziane w projekcie Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.), który jest obecnie przedmiotem uzgodnień Komitetu Rady Ministrów” – napisał.

Dodał, że środki finansowe na realizację tej inwestycji są przewidziane w projekcie Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.), który jest obecnie przedmiotem uzgodnień Komitetu Rady Ministrów.

W tym kontekście zaskakuje pominięcie rozbudowy tego odcinka A2 w przetargach, które GDKiA ogłosiła kilkanaście dni temu. Zapowiedziała, że do końca roku ogłosi przetargi na trzy odcinki drogi ekspresowej S17, powtórzy postępowanie na fragment S19 z tunelem czy też dobudowę drugiej jezdni na blisko 30 km trasy S16.

Drogowcy w korespondencji z money.pl zapewniają jednak, że są gotowi do ogłoszenia przetargu na projekt rozbudowy. Dopiero później zaczną poszukiwania wykonawcy prac fizycznych. Prace ruszą nie wcześniej niż w 2025 r., więc poszerzoną A2 pojedziemy nie szybciej niż w 2027 roku.

To jeden z najruchliwszych odcinków w Polsce

Rzecznik GDDKiA uspokoił kierowców, że kiedy prace się rozpoczną, to nie będą stanowiły utrudnienia dla kierowców. „Przez całą budowę ma zostać zachowany ruch w obu kierunkach (po dwa pasy). Sposób organizacji ruchu w trakcie budowy był jednym z obszarów, o których rozmawialiśmy z branżą w ramach konsultacji. Przygotowanie szczegółowych rozwiązań w zakresie organizacji ruchu będzie zadaniem wykonawcy wyłonionego w przetargu na projekt” – poinformował Szymon Piechowiak.

Money.pl zauważa, że autostrada A2 to jedna z najruchliwszych tras w Polsce, a szczególnie odcinek między Łodzią a Warszawą. Fragment od Pruszkowa do Konotopy w latach 2020-2021pokonywało dziennie 93,1 tys. samochodów – o 23 proc. więcej niż w 2015 roku.

