Miłośnicy amerykańskiego fast foodu z 6 największych miast Kazachstanu już wkrótce nie będą mogli kupować jedzenia w McDonald’s. Po zaledwie 7 latach obecności na tym rynku, sieć zamyka wszystkie swoje lokale. Bloomberg informuje, że powodem zamknięcia ą problemy z dostępnością odpowiedniego mięsa.

Amerykańska centrala zabroniła kupowania mięsa w Rosji

Wprawdzie kazachskie firmy nie są objęte sankcjami nałożonymi na rosyjskie przedsiębiorstwa, jednak McDonald's – który opuścił Rosję po inwazji – zabronił swojemu lokalnemu franczyzobiorcy nabywania mięsa od rosyjskich dostawców. Problemy z zaopatrzeniem doprowadziły do decyzji o zawieszeniu w listopadzie działalności przez 24 restauracje należące do TOO Food Solutions KZ. Po upływie kilku tygodni stało się jasne, że problemu z dostawami towarów nie da się rozwiązać i McDonald’s musi całkowicie wycofać się z Kazachstanu.

TOO Food Solutions KZ to franczyzobiorca McDonald’s. Bloomberg informuje, że właścicielem firmy jest Kairat Boranbajew, krewny wieloletniego byłego prezydenta kraju Nursułtana Nazarbajewa. Po trzech dekadach sprawowania władzy autorytarnej ogłosił nagle, że rezygnuje ze stanowiska i przekazał władzę Kasymowi Żomart-Tokajewowi. Od tego czasu praktycznie nie pokazuje się publicznie, a oficjalne komunikaty głoszą, że Nazarbajew przebywa w swojej willi na terenie Kazachstanu i korzysta z uroków emerytury. Z powodu braku przejrzystości w informowaniu o tym, co dzieje się w Kazachstanie, nie dowiemy się, czy naprawdę tak jest czy też Nazarbajew został przez swoich przeciwników umieszczony w zupełnie innym miejscu i poddany jakiejś karze za wieloletnie rządy twardej ręki.

Ludzie Nazarbajewa mają kłopoty

Po jego ustąpieniu z parasola ochronnego przestali korzystać członkowie rodziny i różni protegowani, którzy w czasie jego prezydentury dość swobodnie mogli prowadzić nawet podejrzane interesy. Bornabajew, właścicielTOO Food Solutions KZ,w marcu został zatrzymany pod zarzutem defraudacji.

Trwa usuwanie szyldów z budynków zajmowanych do tej pory przez McDonald’s. Firma Food Solutions poinformowała, że wkrótce ponownie otworzy swoje restauracje pod nową marką. Czy będą w niej sprzedawane hamburgery do złudzenia przypominające te z McDonald’s? Na taki manewr zdecydowały się formy, które do czasu sankcji proawadziły lokale w Rosji. O burzliwej walce o utrzymanie hamburgera z frytkami w dotkniętej sankcjami Rosją piszemy w tekście poniżej.

