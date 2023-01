Popularne tytuły znikną z kiosków. Wśród nich „Men’s Health”, czy „Auto Motor i Sport”

To definitywny koniec kolejnej części rynku prasy drukowanej. Wydawnictwo Motor-Press Polska poinformowało o tym, że styczniowo-lutowe wydania należących do niego popularnych magazynów, będą ostatnimi, które ukazały się w wersji papierowej.

Koniec „Men’s Health” i „Women’s Health”

Do czytelników magazynów „Women’s Health”, „Men’s Health”, „Runner’s World”, „Auto Motor i Sport” oraz „Motocykl” dotarła właśnie smutna wiadomość. Wydawnictwo Motor-Press Polska zamieściło na swojej stronie internetowej oświadczenie o zakończeniu druku pism.

– Z żalem musimy Was poinformować, że numery styczniowo-lutowe naszych magazynów, takich jak Women’s Health, Men’s Health, Runner’s World, Auto Motor i Sport, Motocykl były ostatnimi wydaniami, jakie ukazały się w wersji drukowanej. Bez zmian działają strony internetowe i media społecznościowe poszczególnych tytułów. Ich popularność oraz budowana przez lata rozpoznawalność naszych brandów wykazują duży potencjał w znalezieniu nowego wydawcy – napisano w komunikacie wydawcy.

Wydawnictwo Motor-Press Polska pogłębia straty

Jak wynika z najnowszych wyników finansowych wydawnictwo Motor-Press Polska zwiększyło w 2022 roku stratę z 1,25 do 2,79 miliona złotych. Stało się tak, ponieważ jak wynika ze sprawozdania, koszty już w 2021 roku poszły w górę o blisko 16 proc. z 12,6 do 14,6 milionów złotych. Wzrost kosztów wynika głównie z wydatków na „usługi obce” – podają Wirtualne Media. Wzrost widać także w kosztach zatrudnienia. Wypłaty wzrosły z 4,27 do 5,46 mln złotych a ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze z 735,9 do ponad 900 tysięcy złotych.

