Buda tajemniczo o awarii w Elektrowni Jaworzno. „Przyczyna nie jest jednoznaczna”

We wtorek rano rozpoczęły się mediacje Taurona z Rafako. Na późniejszą godzinę zaplanowane jest spotkanie z władzami samorządowymi Raciborza – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Tauron: jesteśmy w kontakcie z podwykonawcami Rafako

– Podtrzymujemy gotowość do poważnych negocjacji z Rafako i wolę osiągnięcia kompromisu, a jednocześnie deklarujemy wsparcie dla pracowników Rafako i społeczności Raciborza. Zdajemy sobie sprawę z trudnej sytuacji, w jakiej, w konsekwencji nieodpowiedzialnych decyzji zarządu Rafako, mogą znaleźć się pracownicy i podwykonawcy raciborskiej spółki. Już teraz jesteśmy w kontakcie z podwykonawcami Rafako, którzy zgłaszają nam braki płatności ze strony Generalnego Wykonawcy – mówi Trajan Szuladziński, prezes Tauron Wytwarzanie.

Konflikt Taurona i Rafako dotyczący bloku Elektrowni Jaworzno trwa od miesięcy. Tauron twierdzi, że wykonany przez Rafako nowy blok elektrowni w Jaworznie ma ukryte wady, które wciąż nie zostały przez wykonawcę naprawione. Wezwał Rafako do zapłaty kar umownych i odszkodowania na ponad 1,3 mld zł.

Tauron mówi o 100 zgłoszonych wadach

„Rafako nie usunęło ponad 100 zgłoszonych wad, z czego ponad 30 pozostaje nieusuniętych od przeszło dwóch lat. Rafako odmawia też przyznania się do ewidentnych wad projektowych” – czytamy w komunikacie spółki.

– Zidentyfikowane fizyczne wady, których długą listę Rafako od nas otrzymało, nie zostały usunięte. Spółka nie przedstawiła nam również realnego planu ich usunięcia ani wykonalnej koncepcji zakończenia okresu przejściowego. Co najważniejsze, nie otrzymaliśmy również potwierdzenia dotrzymywania przez jednostkę technicznych parametrów kontraktowych – powiedział prezes Szuladziński.

Minister Waldemar Buda: „Przyczyna nie jest jednoznaczna”

W Radiu Plus minister rozwoju i technologii został zapytany, czy istnieje ryzyko, że Rafako upadnie. – Nie mam wiedzy o finansach firmy, ale powinniśmy doprowadzić do tego, aby została zżarta ugoda, tak by nie dopuścić do upadłości.

Dodał, że Urząd Dozoru Technicznego na bieżąco zbierał informacje o awarii. Informacje te na razie nie mogą zostać ujawnione publicznie. – Nie mogę mówić o szczegółach, aleprzyczyna nie jest jednoznaczna – poinformował.

