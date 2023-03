Gigant planuje masowe zwolnienia. Tym razem chodzi o branżę gier

Electronic Arts, twórca m.in. serii „Fifa”, „The Sims”, czy „Mass Effect” zamierza zwolnić 6 proc. wszystkich swoich pracowników. Przedstawiciele EA nie precyzują, ile osób pożegna się z pracą, ale na podstawie ostatnich raportów można szacować, że zwolnienia grupowe dotkną około 730 pracowników.

EA tnie koszty

EA poinformowało, że zwolnienia rozpoczęły się na początku tego kwartału i oczekuje się, że będą kontynuowane przez wczesną część następnego roku fiskalnego, który rozpocznie się w kwietniu. Firma z Redwood City w Kalifornii poinformowała również, że ogranicza wydatki na nieruchomości i restrukturyzuje niektóre zespoły.

„Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, musimy skupić się na naszych strategicznych priorytetach” — powiedział w środę dyrektor generalny EA, Andrew Wilson, w oświadczeniu przygotowanym do wpisu na blogu dla pracowników. „Te priorytety łączą nasze inwestycje z możliwościami wywarcia największego wpływu”.

Branża gier przestaje być chroniona

EA jest pierwszym dużym wydawcą gier wideo, który ujawnił plany dotyczące masowych zwolnień zwolnienia. Do tej pory branża była w dużej mierze chroniona przed redukcjami personelu, które miały miejsce w wielu firmach technologicznych, w tym w Amazon.com Inc., Microsoft Corp. i spółce macierzystej Facebooka Meta Platforms Inc.

W lutym akcje EA spadły o około 12 proc. po tym, jak firma zgłosiła rzadki błąd w prognozach na trzeci kwartał fiskalny i plany anulowania dwóch gier mobilnych. W tamtym czasie Wilson powiedział, że firma „podejmowała strategiczne działania w celu oceny naszej struktury kosztów podczas poruszania się w obecnym środowisku makroekonomicznym”.

Trudne czasy dla producentów gier

Branża gier wideo miała trudny początek nowego roku po spowolnieniu wydatków graczy, które odwróciło część ogromnego wzrostu osiągniętego podczas pandemii. Inni duzi wydawcy, w tym Ubisoft Entertainment SA i Take-Two Interactive Software Inc., również dokonali ostatnio strategicznych zmian.

W zgłoszeniu dotyczącym papierów wartościowych EA stwierdziło, że szacuje, że poniesie około 170–200 mln USD opłat w związku ze zwolnieniami i innymi działaniami restrukturyzacyjnymi, które, jak się spodziewa, zostaną w większości zakończone do końca września.

