Żabka może mieć konkurencję. Zagraniczny gigant chce wejść do Polski

Przez wielu zagranicznych przedsiębiorców polski rynek uznawany jest za bardzo atrakcyjny. Można to wywnioskować m.in. z tego, jak ochoczo przymierzają się do otwierania swoich placówek u nas, chociażby firmy z Niemiec, Anglii czy Stanów. W ostatnich latach głośno było m.in. o powstawaniu nowych sklepów Primark, a poza tym również o wejściu do naszego kraju Woolworth. Teraz okazuje się, że chce nas odwiedzić też znana amerykańska sieć convenience 7-Eleven.

Amerykański gigant chce wejść do Polski

Wieść o tym, że pochodząca ze Stanów Zjednoczonych firma 7-Eleven chce rozgościć się na rynku polskim, może być dużym zaskoczeniem. Sieć do tej pory otworzyła niewiele placówek w Europie, a zgodnie z nowymi planami, chce podjąć się wyzwania i zdecydowanie ją zwiększyć. Nasz kraj jest na liście miejsc branych pod uwagę w tym przedsięwzięciu. Okazuje się, że marka planuje sporą ekspansję.

7-Eleven jest największą na świecie siecią sklepów franczyzowych. W systemie działania i rodzaju asortymentu przypomina bardzo tutejsze punkty Żabka. Na ten moment amerykański gigant rozgościł się w 19 krajach i posiada łącznie 83 tysiące lokali, a to więcej niż sam McDonald's. Większość z nich stacjonuje w Japonii, USA, Chinach, Korei Południowej, Norwegii i Tajlandii. Teraz na świeczniku są głównie kraje europejskie.

Nowe placówki 7-Eleven mają być otwarte nie tylko w Polsce. Firma bierze pod uwagę też takie kraje jak Włochy, Irlandia, Hiszpania i Turcja. Na początek przedsiębiorcy myślą jednak o zupełnie innych lokalizacjach – padnie na Wielką Brytanię oraz Niemcy. Dodatkowo na końcu brany jest pod uwagę również rynek austriacki i szwajcarski.

Czy 7-Eleven to konkurencja dla Żabki?

Dopóki sieć 7-Eleven jest poza zasięgiem Polski nie stanowi żadnego problemu dla sklepów Żabka. W tym momencie może być ona dla nas co najwyżej inspiracją. Gdyby doszło jednak do otwarcia amerykańskiej firmy w naszym kraju, moglibyśmy mówić o potencjalnym konkurencie. Wszystko ze względu na zbliżony format, godziny otwarcia i rodzaj sprzedawanych artykułów.

W sklepach 7-Eleven podobnie jak w Żabce można robić zakupy od 7 do 23. Na miejscu dostępne są głównie produkty spożywcze w tym wiele szybkich dań. Ponadto na klientów czekają gotowe kanapki czy ciepłe napoje typu kawa i herbata. Takie usługi od lat wzbudzają zainteresowanie klientów tutejszego franczyzowego giganta. Warto zwrócić uwagę, że Żabka na tle 7-Eleven nie wygląda aż tak potężnie – w tym momencie posiada ona 9 tys. placówek, zanim jednak jej konkurent rozwinąłby się u nas do tego stopnia, musiałoby minąć sporo czasu.

