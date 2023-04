Majątek Elona Muska skurczył się o 13 mld dolarów w jeden dzień

To nie był dobry tydzień dla Elona Muska. Należący do SpaceX statek kosmiczny Starship wybuchł w powietrzu podczas swojego pierwszego pełnego lotu testowego na orbitę okołoziemską. Do tego sprawy wokół Twittera nie układają się po jego myśli. Efekt: majątek Muska skurczył się o 13 miliardów dolarów w zaledwie jeden dzień.

Pierwszy orbitalny lot Starshipa od SpaceX zakończył się połowicznym sukcesem. Najpotężniejsza rakieta świata po raz pierwszy wzbiła się w powietrze, a następnie widowiskowo eksplodowała na wysokości około 30 kilometrów nad ziemią. Starship widowiskowo eksplodował Przyczyną wybuchu były niekontrolowane obroty, które nastąpiły z powody braku rozłączenia się pierwszego i drugiego etapu rakiety. Wcześniej można było zauważyć, że 5 z 31 silników Raptor w boosterze Superheavy. Utracenie kontroli nad pojazdem najprawdopodobniej spowodowało, że zespół SpaceX uruchomił tak zwany Flight Termintation System (System Przerwania Lotu), czyli mówiąc najprościej, ładunki wybuchowe umieszczone na rakiecie, których celem jest wysadzenie jej, gdy pojazd zacznie stwarzać zagrożenie. Elonowi Muskowi nie najlepiej układa się też na innym froncie – w Twitterze. W piątek Twitter rozpoczął proces zmiany dotychczasowych niebieskich znaczków potwierdzających autentyczność kont. Wywołało to olbrzymie zamieszanie na platformie – swoje znaczki weryfikacyjne w piątek przed południem straciły m.in. konta większości polskich ministerstw czy Kancelarii Prezydenta RP. Wprowadzono jednocześnie dwa nowe rodzaje oznaczeń: złote i szare. Nowa polityka weryfikacyjna Twittera Niebieski znaczek przy nazwisku oznaczał, że profil jest autentyczny. Pod koniec 2022 roku Elon Musk, który niewiele wcześniej przejął Twittera, zmienił zasady jego przyznawania. Weryfikacja nie jest wymagana, by go otrzymać, należy wykupić subskrypcję Twitter Blue, która w Polsce kosztuje 36 złotych miesięcznie. Zainteresowanie płatnymi subskrypcjami jest umiarkowane i wpłynęło na notowania Twittera na giełdzie. To wszystko uderzyło w majątek Elona Muska: w ostatnich kilkudziesięciu godzinach się o 13 mld dol. Czytaj też:

