Właściciel TVN ze stratą. Będzie kolejna fala zwolnień?

To nie był dobry kwartał dla Warner Bros. Discovery: firma odnotowała dużą kwartalną stratę, mimo że jej segment sprzedaży bezpośredniej po raz pierwszy w historii przyniósł zysk.

Niższe przychody, choć zgodne z oczekiwaniami

Przychody w pierwszym kwartale wyniosły 10,7 miliarda dolarów, co jest zgodne z szacunkami analityków. Firma odnotowała stratę netto w wysokości 1,1 mld dol. i skorygowaną EBITDA w wysokości 2,6 mld dol.

Serwis informacyjny CNBC, który omawia wyniki właściciela TVN i kilku innych polskich stacji telewizyjnych, przypomina, że Warner Bros, podobnie jak wszystkie duże firmy medialne, przechodzi na streaming, bo każdego roku miliony Amerykanów rezygnują z tradycyjnej płatnej telewizji. Firma zakończyła kwartał z 97,6 milionami abonentów „transmisji strumieniowych”, czyli streamingu, co stanowi wzrost o 1,6 miliona w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Segment bezpośrednich zakupów konsumenckich przyniósł w tym kwartale zysk w wysokości 50 milionów dolarów.

CEO Warner Bros. jest dobrej myśli

Warner Bros. Discovery dodaje treści Discovery+ do HBO Max, a w maju ponownie uruchomi usługę Max w Stanach Zjednoczonych. Firma wcześniej zapowiadała, że działalność związana ze streamingiem osiągnie próg rentowności do 2024 r., a pełną rentowność do 2025 r. Aby osiągnąć ten cel, zarząd zdecydował się ograniczać wydatki na treści, w tym ograniczając budżet na nowe produkcje, by przyspieszyć uzyskiwanie rentowności.

„Mamy świetny produkt, który będzie przynosił zyski przez cały rok”, powiedział dyrektor generalny i prezes Warner Bros. Discovery David Zaslav na telekonferencji poświęconej finansom spółki.

Firma zakończyła czwarty kwartał z długiem w wysokości 49,5 mld dol. w bilansie i 2,6 mld dol. w gotówce. Warner Bros. Discovery próbuje zwiększyć wolne przepływy pieniężne, ograniczając wydatki, w tym zwalniając tysiące pracowników w zeszłym roku, aby zmniejszyć ogromne zadłużenie.

Duże zwolnienia w Warner Bros.

Restrukturyzacja objęła też spółki Warner Bros Animation, Cartoon Network Studios i Hanna-Barbera Studios Europe. W ramach nowo wdrożonej struktury, zespoły ds. rozwoju i produkcji dla Warner Bros Animation i Cartoon Network Studios zostały połączone, a Hanna-Barbera Studios Europe będzie nadal działać z oddzielnym zespołem.

Latem 2022 roku firma ogłosiła rezygnację z realizacji oryginalnych produkcji pod szyldem Max Originals w krajach skandynawskich i Europy Środkowej. W konsekwencji pożegnano się z ok. 30 menadżerami wysokiego szczebla HBO Max w regionie Europy (także w Polsce), Afryki i Bliskiego Wschodu. Redukcje objęły też kilkadziesiąt osób zajmujących się kreacją treści.

