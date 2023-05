Orlen zwiększa wydobycie gazu. Wiceprezes zapewnia, że koncern sprzeda „każdą ilość gazu”

– Mamy zamiar odbudować kopalnie i przebić przynajmniej 4 mld m sześc. wydobycia w naszym kraju, co na pewno nie będzie łatwe, a łącznie z Norwegią i innymi kierunkami – 12 mld m sześc. rocznie – poinformował członek zarządu PKN Orlen do spraw wydobycia Robert Perkowski.

Obecnie ze złóż krajowych grupa PKN Orlen w przeliczaniu na wysoki metan wydobywa 3,6 mld m sześc. gazu w skali roku. Wydobycie nieznacznie spadło. Perkowski dodał, że na Szelfie Norweskim Orlen pozyskał ponad 3 mld m sześc. – Ponad 7 mld m sześc. wydobycia gazu w roku ubiegłym – nigdy takiego nie było. Podwoiliśmy wydobycie z 2021 r., a w 2021 r. podwoiliśmy wydobycie z 2020 r. – dodał.

Zapewnił także, że „każdą ilość gazu, którą wyprodukujemy jesteśmy w stanie sprzedać”.

Obajtek zapowiada „rekordowy rok” dla Orlenu

W marcu prezes Orlen Daniel Obajtek zapowiedział, że to będzie dla jego firmy „rekordowy rok”.

W ciągu najbliższych kilku lat multienergetyczny koncern zainwestuje 320 mld zł w kolejne już zaplanowane projekty. – To jest bardzo duża kwota na inwestycje. To jest cała logistyka potrzebna do przeprowadzenia tych inwestycji. Tylko w tym roku wydamy na ten cel rekordowe 36 mld złotych — poinformował Obajtek.

Orlen planuje zwiększyć wydobycie gazu zarówno w Polsce jak i poza granicami naszego kraju. Zdaniem prezesa Daniela Obajtka do 2030 roku koncern zainwestuje w segment wydobycia 70 mld zł. – Będą to zarówno inwestycje w rozwój organiczny, jak i w akwizycje. Aż 70 proc. tej kwoty będzie przeznaczone na rozwój w Norwegii i w Polsce. Tam będą największe nakłady finansowe — stwierdził szef multienergetycznego koncernu.

W planach firmy są także inwestycje w innych krajach m.in. w Azji jak i Ameryce Północnej. Na te projekty spółka planuje przeznaczyć blisko 3,5 mld zł.

Zdaniem ekspertów ambitne plany firmy zupełnie odmieniły wizerunek polskiej firmy na świecie. Już dziś Orlen trafił do europejskiej ekstraklasy największych firm paliwowo-energetycznych. To efekt połączeń, jakie miały miejsce w ostatnich latach z innymi spółkami energetycznymi należącymi do Skarbu Państwa oraz wielomiliardowych inwestycji tej firmy.

Czytaj też:

Obajtek: Nie jesteśmy łatwym kąskiem do przejęciaCzytaj też:

Polska 2030. Ile będzie stacji ładowania w całym kraju?